Correr sigue estando de moda y mola. Este deporte, barato por excelencia, continúa contando con oleadas de devotos que lo practican de forma ocasional o continuada. Todo buen runner que se precie, además de contar con un completo equipamiento tiene que contabilizar las marcas. Y los más sociales, compartirlas con sus amigos o con una comunidad. Pulseras inteligentes o smartbands así como relojes inteligentes junto con numerosas app para correr o caminar –tanto de pago como gratuitas- que miden distancia, ritmo y demás variables forman parte del equipamiento habitual.

¿Cuánto tiempo dedicas a correr o a caminar? ¿Dos o tres horas a la semana o más? Esa gran dedicación seguro que tiene su recompensa. ¿Te imaginas que encima te pagaran por hacer algo que te gusta? Pues eso mismo pensó Alba Vázquez, una licenciada en Químicas y Máster en Química Industrial de 31 años, que ha creado Runister es una app para correr o caminar con la peculiaridad de que permite al usuario obtener dinero por recorrer kilómetros. Vaya, que puedes ganar dinerito con la actividad que haces por gusto.

“El objetivo principal de Runister es motivar a la persona y que aumente la distancia recorrida gracias al incentivo económico. La app no pretende ser un reto inalcanzable para el usuario y la hemos diseñado pensando tanto en perfiles de gente que camina, así como de gente más profesional que corre muchos kilómetros mensuales”, explica la cofundadora de Runister, aficionada a correr desde los 8 años. Fue en una conversación con su novio cómo surgió la idea: “¿por qué no nos pagan por hacer algo que nos gusta?” Juntos idearon sobre el papel esta aplicación móvil y esbozaron el diseño. Finalmente fue una startup de Eslovaquia la encargada de desarrollarla y tuvo un coste de 100.000 euros. Crear la app supuso un mes de desarrollo de la idea y nueve meses de programación y pruebas.

“En un mercado en el que la competencia se cuenta por docenas, el valor diferencial es que el usuario puede generar un beneficio por correr/caminar. Les planteo una nueva manera de correr/caminar, un nuevo concepto, completamente innovador en el mercado”, remarca Vázquez. Este beneficio no es en forma de descuentos sino que tiene forma de moneda real que se puede obtener a través de PayPal.

El modelo de negocio de Runister es sencillo. Todos los usuarios pagan una cuota mensual de 1,99 €, sin importar la rutina que hacen. Después, en función de los kilómetros que recorren, acumulan dinero y lo retiran del sistema a través de una cuenta de Paypal que han vinculado. El dinero se puede sacar una vez al año y la cantidad mínima es aproximadamente 8€. El importe que se gana depende de los kilómetros pero también del nivel en el que se encuentre el usuario. La ganancia en el primer nivel es de aproximadamente 0,05 € mientras que en el nivel 7 es de casi 2€. Por parte de Runister no existe un límite…de manera que cuanto más corras, más ganas.

El tipo de clientes es muy variado, desde gente que camina felizmente 30km semanales hasta atletas que corren 900 km mensuales…. Cuanta con casi 20.0000 usuarios -repartidos por 90 países como Holanda, Bélgica, España, Estados Unidos, Portugal, Eslovaquia, Singapur, Colombia, México, Perú o Alemania – de los que el 41% son mujeres y 59% hombres.

Como puntos de mejora para la app contemplan hacerla más sociable: “no me gusta la tecnología que nos convierte en individuos aún más ‘individuales’, así que prometemos introducir más ‘sociabilización’ dentro de Runister”.

Emprender como aventura

Para esta licenciada en Químicas, emprender ha supuesto salir de la ruta natural que muchas veces la sociedad nos impulsa a seguir. “La zona de confort es muy bonita pero si te abres un poco la cabeza hay cosas fantásticas por descubrir. Lo que busco al hacerlo es difícil de definir, pero tal vez sería un reto personal o aventura! Intentar crear algo que mueva a mucha gente…”, indica la cofundadora de Runister. “Me hace muchísima ilusión que haya gente corriendo con nuestra app en las Bahamas o en Australia! Es algo que hemos hecho con nuestras manos y la gente lo aprecia! Además también hay un apartado de donaciones dentro de la app del que me siento especialmente orgullosa y espero que funcione mucho.

Para darla a conocer se ha recurrido a las redes sociales- sobre todo Facebook, herramienta que consideran imprescindible para marketing- y a los medios y blogs. También están sorprendidos porque el efecto “boca a boca” está funcionando entre corredores y poco a poco están recibiendo clientes de otras apps. “Al principio no pensábamos que alguien dejase de utilizar ninguna app por nosotros…. 🙂

De momento la app está solo disponible para iOS, pero esperan poder sacarla pronto para dispositivos Android. “El desarrollo para Android es complicado. Siendo realistas no creemos que esté listo antes de verano 2017”.

Recomendaciones para emprender

El consejo de Alba Vázquez para mujeres que quieran emprender es que si son lo suficientemente fuertes, lo hagan.

“Emprender no es fácil. Tienes que mentalizarte que vas a invertir dinero y tiempo (que no se paga con dinero) en algo que puede que funcione (o no). Además, la mayoría de la gente no emprende”.

Pero hay que hacerlo: emprender, salga bien o mal, la lección que aprendes no te la enseñan en la universidad. “Hay muchos problemas a resolver y decisiones que tomar. La verdad es que después de 10 meses como emprendedora, he dormido mal muchas noches (y seguramente quedan más por delante) pero si te gustan las emociones fuertes, entonces: emprende!”.

El balance es positivo y como punto de crítica: “creo que España no es un país que esté listo para acoger a gente con talento. No me considero alguien excepcional pero Runister Private Ltd. vive en Singapur y animo a todo el mundo a echar un vistazo a este joven país como modelo de sostenibilidad y respeto”. Ahí queda eso!

