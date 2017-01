Hay inventos que cambian la vida de las personas y este puede ser uno de ellos. Si el sueño es uno de tus problemas y ya no sabes qué hacer para descansar mejor, o lidias cada noche con un compañero/a de cama que ronca, ponte en la lista porque te acaban de inventar lo que necesitas: un colchón que evita los ronquidos y te ayuda a dormir mejor y a vivir mejor.

Se llama Sleep Number 360 y le acaban de dar el premio al electrodoméstico más innovador en la feria Consumer Electronic Show (CES) que se celebra en Las Vegas cada enero y que es el gran escaparate de la electrónica de consumo para Estados Unidos.

Sleep Number 360 (lo del nombre es casi un misterio) utiliza sensores distribuidos en todo el colchón para aprender del sueño de sus usuarios y conseguir que se muevan lo menos posible (es decir, que descansen). Y lo hace dividiendo el espacio en dos y gestionando cada parte por separado. Así que si eres de las que duermen acurrucadas sobre tu pareja,, cambia de post que no es este tu artículo.

Para los que acaban separados, el colchón se va ajustando a la posición del cuerpo con cámaras de aire y control de la temperatura para cada parte y cada persona. Por ejemplo, calentándote los pies 🙂 porque han descubierto que las personas se duermen antes si están calentitas. Algo más de lo que hace el latex, si es lo que habías pensado después de leer la primera línea.

Y luego lo más estelar… Si el colchón escucha que alguien ronca, eleva ligeramente de forma automática la cabeza del roncador/a para que deje de roncar. Es decir, que se acabaron los codazos, las patadas, las caricias o cualquier otra señal del “déjame dormir por favor”. El colchón asistente se encarga de todo, sin wearables ni nada. Tan solo con estirarse en él.

Claro que como el colchón es estadounidense, se curan en salud y ya advierten que solo vale para “adultos sanos”. Tema apneas y demás, al médico, que va a necesitar algo más que un colchón.

El control del colchón lo lleva, cómo no, una app que se instala en el teléfono y se puede sincronizar con servicios de salud. La app también se puede programar para despertarse, como cualquier otra alarma de móvil. Pero sobre todo, ofrece estadísticas reales sobre tu sueño: cómo has dormido, cuántas veces te has movido, si has roncado y cuánto tiempo…

La cama –colchón y somier– saldrá al mercado durante la primera mitad del año en EEUU. Tendrá un precio aproximado de 4.000 euros y se venderá también online. Es caro, pero ¿no pagarías bastante menos que por un coche por dormir bien cada noche?

