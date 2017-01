No que no se nombre o no se ve no existe. Esa máxima envuelve como un velo el desarrollo y carrera de muchas mujeres profesionales en el ámbito de la tecnología y del emprendimiento. Por ello hacen falta escaparates donde mostrar todo el talento femenino que existe, no solo para reconocerlo y lucirlo sino para que sirva de inspiración. Este planteamiento es el que se nos mueve en Gadwoman a visibilizar a las mujeres en tecnología, con nuestra sección Emprendedoras, y también a mostrar eventos como WomanLiderTIC y ahora FemTalent. Este foro, creado en 2008 por la Red de Parques Tecnológicos y Científicos de Cataluña (XPCAT) con el apoyo de 25 asociaciones de mujeres científicas, tecnólogas, emprendedoras y empresarias, es un espacio de referencia para compartir buenas prácticas y experiencias lideradas por mujeres a nuestra economía y sociedad. En esta edición, que tendrá lugar el 20 de enero del 2017 en el Parc Tecnològic de Barcelona Activa, con el título “Es el momento: valórate”. Y en eso se centrará: en valorar el talento de las mujeres, motivándolas a que pongan en valor su trayectoria profesional y de paso de concienciar la sociedad de la importancia de reconocerlo.

En el FemTalent fòrum2017 se debatirá la financiación desde y por mujeres con la participación de más de 10 ponentes del mundo del emprendimiento, las finanzas y la innovación social.

Teniendo en cuenta que el número de proyectos y empresas fundadas por mujeres y que reciben financiación continúa siendo bajo, este año se ha querido dar visibilidad a experiencias y proyectos financiados desde y por mujeres. De esta manera se quiere también concienciar la sociedad de que invertir en mujeres es invertir en una sociedad más igualitaria, sostenible y justa y que no desaproveche el talento de la mitad de la sociedad.

En esta edición se mostrarán experiencias de mujeres que financian o son inversoras en empresas y proyectos innovadores o que han recibido financiación para sus propios proyectos. Así contarán sus experiencias exitosas emprendedoras como la Mar Alarcón, fundadora y CEO de Social Car o Cecilia Tham, fundadora de Fab Café, con mujeres inversoras como Helena Torras, socia de PaoCapital, Yolanda Pérez directora de BStart-up o Clara Navarro, cofundadora de Ship2B, así como otras mujeres inspiradoras en el mundo del emprendimiento y el talento en femenino, como Gemma Gasulla, CEO de MésDona o Sabrina C. Bittencourt, emprendedora en serie e innovadora social. Mucho talento femenino, sin duda!

Premios Fem Talent

Tras los debates, la jornada finalizará con lo entrega de los galardones Fem Talent 2017. Los finalistas de la edición de este año son en la categoría de Talento Emergente: Elisenda Bou, profesora asociada de la UPC y cofundadora y CTO de Vilynx; Txell Costa, fundadora y CEO de Txell Costa Group; y Nuria Coll, periodista, fundadora y directora de etselquemenges.cat y soycomocomo.es. En la categoría a la Trayectoria Profesional: Carmen Plasencia, propietaria y CEO de Aeromics; Queta Doménech, presidenta del Grupo Vallformosa; y Maravillas Rojo, activamente jubilada. En la categoría Organización con valores Fem Talent: Ship2B, SWAN – SpanishWomen Angel Network y el Triados Bank; en la categoría de Innovación: MésDona, OTEM2000, Greenaltech y Ideas4all; y en la categoría Comunicación: programa ‘Sóm dones’ de TV3, el periodista Jordi Èvole por su programa ‘Salvados’ y la bloguera Sofia Fournier Fisas.

La asistencia, que es gratuita, está abierta previa inscripción. ¡Nos vemos allí!!

