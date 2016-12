Siempre he querido ser periodista. Ya de pequeña, escribía las obras de teatro para representar en clase, creé un revista y grababa (y mezclaba) programas de radio en el equipo de doble pletina que tenía. La parte audiovisual también me llamaba la atención pero no había tantos recursos disponibles para los niños – no, mis padres no me dejaban la cámara de vídeo que había comprado en Andorra. Pero ahora si nuestros hijos tienen inquietudes audiovisuales lo tienen mucho más fácil porque se pueden hacer cosas simplemente con la cámara del móvil.

Si lo que les gusta es la animación, este dispositivo les va a maravillar. Se trata de Hue Animation Studio, un kit compuesto por una sencilla cámara HD y un programa para poder crear videos y animaciones en stop motion. Un inciso aquí para explicarte en qué consiste esta técnica de animación: stop motion se trata de aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas.

¿Viste ‘Pesadilla antes de Navidad’ o ‘Los mundos de Coraline’? Pues usaban la técnica de animación stop motioN, que ahora podrán usar tus peques.

HUE Estudio de Animación especialmente diseñado para que adultos y niños puedan crear sus propios videos y películas en stop motion. Además de entretenerse, no cabe duda de que este kit tiene una finalidad educativa: que los niños puedan pasar un rato divertido mientras aprenden y desarrollan su creatividad. Usando plastilina, figuras de Lego o papel, las posibilidades son casi tan amplias como la imaginación de los más pequeños de la casa.

Fácil de montar

La cámara HUE HD es muy fácil de montar y de utilizar. Entre sus características destaca la posibilidad de grabar video y audio directamente, incluye rotación completa de 360º que hace que su uso sea sencillo y cómodo, permite realizar fotografías instantáneas y además incluye un micrófono integrado.

El software HUE de Animación que se incluye en este kit, está diseñado especialmente por profesores de forma que los niños puedan utilizarlo sin dificultad y de manera muy intuitiva. Además, se incluye un libro de animación donde se encuentra toda la información necesaria para crear increíbles videos de stop motion.

Desde mi punto de vista, el kit lo pueden usar niños de cualquier edad. Simplemente variará el grado de supervisión e implicación de los adultos. Con mi hija de tres años puedo crear videos de stop motion pues ella puede mover las figuras o muñecos mientras yo grabo (e incluso podría hacerlo ella pues simplemente hay que apretar un botón). Pero claro, no se podrá ella a manejar el software de edición

En la propia caja de este Estudio de Animación se puede encontrar un mini escenario y un chromakey verde – que luego puede servir para insertar otro fondo, como los profesionales. Además es posible compartir los videos a través de Creatubbles, una plataforma en la que padres, profesores y niños pueden compartir sus trabajos o si lo prefieren subirlos a YouTube.

HUE ofrece también la posibilidad de adquirir la cámara por separado para utilizarla, por ejemplo, en la escuela como visualizador. Compatible con Windows y Mac, la cámara HUE HD Pro funciona con tecnología Plug & Play lo que hace que su uso sea muy sencillo. Además de crear videos en stop motion, esta cámara funciona como visualizador.

El HUE Estudio de Animación tiene un precio de 59,95 € y la cámara HUE HD Pro de 75,95 €.

