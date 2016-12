Que Amazon está intentando revolucionar el comercio físico a estas alturas creo que ya no lo duda nadie. La multinacional del comercio electrónico que fundó Jeff Bezos en 1994 (uff, cómo ha pasado el tiempo) acaba de anunciar su último invento: una tienda en la que no hay que hacer cola para nada, ni para pagar ni para pedir nada. Se llaman Amazon Go y funciona ya en Seattle solo para empleados de la compañía, aunque aspiran a abrir a todo tipo de público durante el primer trimestre del 2017.

Amazon Go se basa en que el comprador tiene una app descargada, entra en la tienda físcia, se identifica con su móvil pasando un código QR sobre un lector y a partir de ahí puede ir cogiendo los productos que le interesan y cargándolos en su bolsa, y con la misma facilidad salir por la puerta. La app le habrá cargado el precio de todo lo que haya cogido en su cuenta de Amazon y se lo cobrará por el banco.

Parece ciencia ficción, pero no. Según explican, ahí hay más tecnología que en el coche sin conductor, pero se basa en el mismo sistema, al que han llamado Just Walk Out Shopping (Coges y sales). Se trata de crear la tienda Gran Hermano, donde cualquier movimiento del cliente queda rastreado mediante visión por ordenador, machine learning (la capacidad de la máquina de ir aprendiendo a partir de los datos que recige) y fusión de sensores. Y no por este orden.

Los sensores captan los movimientos de las personas, la visión por ordenador identifican los objetos y va contando cuántos salen de la estanteria (igual que ya ocurre en algunas neveras de hotel) y la app pone las coordenadas para geolocalizar a la persona. Y el sistema va aprendiendo de lo que hacen los usuarios si estos se van quejando y van rectificando las compras que no son correctas.

AMAZON GO SIN EMPLEADOS

Así, tan pronto esta se identifica pasando el código de barras por una barrera de entrada, el individuo entra en el sistema, este lo reconoce y comienza a situarlo como sujeto comprador y susceptible de ser trazado. Amazon logra dos cosas: puede eliminar dependientes y cajeros, y evita robos, porque cualquier cosa que haga el cliente es analizada.

Hoy ya existen tecnologías en España que permiten trazar cualquier tipo de movimiento de un cliente solo a través de la señal que emite la wifi de su móvil. El sistema, desarrollado por la empresa catalana Beabloo, está presente por ejemplo en algunas tiendas de Desigual.

La primera tienda Amazon Go ahora es un gran colmado donde se pueden encontrar alimentos y comidas preparadas, pero el sistema tiene infinitas aplicaciones. La compañía no ha detallado aún ni sus planes de expansión geográficos ni de sectores, pero si extiende el modelo que ha aplicado en otras ocasiones, puede no tardar mucho en llegar a España.

