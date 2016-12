Ante la caída en desgracia del Samsung Galaxy Note 7, un Smartphone que estaba llamado a eclipsar al mismísimo iPhone, Huawei ha sabido aprovechar su momento. La compañía china acaba de presentar su nuevo phablet, el Huawei Mate 9– que hubiera competido con el malogrado Note 7- y con el discreto iPhone 7. En dos versiones, una normal y otra diseñada por Porsche, se trata de dispositivos profesionales de gama alta, ideales para quienes los usan para algo más que llamar, sacar fotos y navegar por las redes sociales.

Por tanto se trata de un Smartphone potente, que no defraudará nada a los que como yo, esperamos que el tamaño no implique limitación de rendimiento. Me da igual que sea un móvil, quiero poder hacer con él las cosas que hago con mi PC. Para cumplir con esas expectativas, lleva un chipset Kirin 960 de ocho núcleos, con 4 o 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 64GB ampliable hasta 256 GB, en el modelo normal. El diseñado por Porsche trae 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Para que no haya sorpresas con la batería – toquemos madera- esta es de esta es de 4.000 mAh y dura más de dos días a pleno uso: se pueden visionar 20 horas de vídeo, navegar durante 20 horas con conexión 4G, 30 horas de llamadas 3G y 105 horas de música sin parar. Y la carga es rápida: en 20 minutos se logra autonomía para un día y con 10 minutos, se pueden ver dos películas enteras.

Una novedad curiosa para los más ‘techies’ es que incluye un algoritmo de machine learning o aprendizaje automático, una tecnología que permite a los dispositivos aprender del uso que hacemos de ellos los usuarios, para facilitarnos la interacción. El sistema operativo es Android 7.0 Nougat con capa de personalización EMUI 5.0. Como ya es habitual en modelos de gama alta, cuenta con sensor de huellas dactilares, tiene doble SIM y se ha pasado a la conectividad USB-tipo C.

Como no podía ser de otra manera, Huawei renueva su unión con Leica y el Mate 9 repite cámara de doble lente que lució en el P9 pero ahora de segunda generación. Se ha mejorado el rendimiento óptico de su módulo de cámaras, que ahora incluye un sensor RGB de 12 megapíxeles y lente F/2,2; y otro monocromo de 20 megapíxeles y lente F/2.2, y algoritmos mejorados para la fusión de las imágenes. A diferencia del P9, la cámara graba video en 4K.

Este el nuevo phablet llega en dos versiones: la normal con pantalla plana IPS de 5,9 pulgadas; y otra de lujo, Porsche Design, en colaboración con la marca automovilística, con pantalla curva de 5,5 pulgadas, de diseño más atrevido con un sensor de huellas secundario en la parte frontal y mayor resolución de pantalla QHD.

El Huawei Mate 9 se comercializará en seis colores – Black, Space Gray, Moonlight Silver, Champagne Gold, Mocha Brown y Ceramic White. Todos preciosos pero a mí me conquistó el color marrón suave. En cuanto a los precios, el Huawei Mate 9 estándar (4 GB de RAM y 64 GB almacenamiento) costará 699 euros y el Porsche Design, que solo estará disponible en Graphite Black, costará 1.395 euros. Por cierto, no hace falta que ahorres, de momento este último modelo no se venderá en España.

Bueno, esperamos que no tengamos sobresaltos cuando se ponga a la venta, algo que sucederá en breve.

Me gusta: Me gusta Cargando...