El termómetro social de lo que ocurre en el mundo está en Medium. Ni noticias ni artículos informativos (que alguno se cuela), sino escritos que toman el pulso a la sociedad. La voz de las mujeres emprendedoras y tecnológicas es una de sus protagonistas.

Etiquetas de mujeres

Cuando Elizabeth Tobey publicó en abril “What Medium Readers Are Hungry For”, visibilizó los temas sobre los que los lectores de Medium –el glamuroso software de los fundadores de Twitter para crear una potente comunidad de escritores y lectores- quieren leer. Entre clásicos como arte, sicología, noticias, marketing, fotografía… se colaron nuevos intereses como la Sharing economy, Edtech y un cuarteto impactante: Equality, Feminism, Female founders y Women in tech. ¡Vaya noticia y qué oportunidad¡

Medium es una gran apuesta en que se está invirtiendo mucho dinero para convertirse en la gran comunidad de publicaciones de calidad. En Estados Unidos, revistas muy conocidas están abandonando WordPress para trasladarse a este canal que prioriza la conversación. El objetivo es favorecer el debate social. Puedes saber todo sobre Medium en Por qué te debe interesar Medium.

Medium incentiva la lectura de sus artículos mediante la personalización de historias en el timeline a través de los “me gusta” que se realizan, y la posibilidad de seguir etiquetas. Te invito pues a seguir las etiquetas Womenintech, Mujeres y cualquier otra que te interese de las relacionadas.

¿De qué hablan las mujeres tech en Medium?

De historias personales repletas de dificultades en las carreras profesionales, de solidaridad entre mujeres, de miradas femeninas sobre el mundo, de luchas por la normalidad, de desigualdad. También se suman a la conversación sobre eventos, se entrevistan para servir de ejemplo, analizan sus sentimientos… No te pierdas la emocionante y multimedia historia de cómo Megan Bigelow, cofundadora y directora del Portland Women in Tech (PDXWIT), fue nominada al United State of Women Summit.

“When I started my career as a software developer in 2004, I was lucky to have a woman developer as a mentor. Veni Kunche en la publicación “Women Who Code Community””.

“Echando un ojo a las estadísticas del uso del tiempo, da la impresión que a las mujeres nos debe gustar mucho más atender el hogar y a la familia y menos trabajar, el ocio, la vida social y el deporte. Leticia Tierra Montón”.

“What’s one piece of advice you have for women who want to start their own company?Your work is a reflection of you, though you are not a reflection of your work. Just as you grow and evolve, so will the things you create. Therefore, don’t be too precious with what you make. Allison Esposito, Content Manager @Google. Founder of Tech Ladies, a weekly newsletter that connects women in tech”.

“Una mujer libre reclama su derecho a crecer, a cambiar y luego a envejecer. ¡No te pierdas el “Manifiesto de las mujeres libres” de Andrea Flores!”

Súmate a compartir tu experiencia y a crear una potente comunidad de mujeres tecnológicas en Medium. El mundo lo agradecerá, y tú también.

POR María Ripoll Cera, creadora de contenidos y narradora corporativa.

Me gusta: Me gusta Cargando...