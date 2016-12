Dos veces al año se celebra la Semana de la Lactancia Materna. Quizás para compensar toda una época en la que eran los propios pediatras los que la desaconsejaban de manera bastante indiscriminada porque era mejor la artificial. Cuántos de nosotros fuimos privados de la lactancia materna por directrices de ese tipo…

Por suerte la ciencia se ha impuesto a los intereses comerciales y se ha demostrado todas las ventajas y bondades de la lactancia materna. Y se han creado numerosos movimientos y colectivos de apoyo y de promoción de la misma. Porque aunque amamantar es algo natural e instintivo, se pueden dar algunos problemas que pueden llevar a la madre, sobre todo si es primeriza, a tirar la toalla.

Es así, y sé de lo que hablo. Desde mi punto de vista no cabe duda que contar con estos apoyos es fundamental para la lactancia materna sea una experiencia satisfactoria. Y cuando hablo de apoyos incluyo desde organizaciones como Alba Lactancia Materna, con grupos en diversos barrios y un estupendo servicio de atención telefónica que me tranquilizó y orientó muchas veces, frente a toda la desinformación reinante, a páginas web, foros y aplicaciones.

Dudas sobre la lactancia

En mi época de madre lactante no estaba disponible LactApp, una aplicación móvil capaz de ofrecer respuestas personalizadas a las madres que tengan dudas sobre la lactancia desde el embarazo hasta el destete. Creada por Maria Berruezo y Alba Padró, en total incluye más de 2.300 respuestas que aparecen según la edad y peso del bebé, así como dependiendo de si la madre está embarazada o no.

“Con esta app la madre podrá encontrar información fiable, basada en la última evidencia científica y las recomendaciones de la OMS-UNICEF y tomar sus propias decisiones en relación a la lactancia. Si LactApp detecta que la consulta toca un tema médico, siempre recomienda visitar a un profesional sanitario”, comenta Alba Padró, auxiliar de clínica, asesora de lactancia y consultora internacional de lactancia (IBCLC), dedicada a ayudar a madres lactantes que tienen dificultades y dudas y necesitan apoyo. De hecho, hace más de 12 años que atiende un teléfono de consultas de lactancia para el grupo de apoyo en el que es voluntaria. El horario de atención es 24h/365 y atiendo una media de 20-30 consultas por día.

Y surge la idea

“Un día vino a verme Maria Berruezo, mi socia, y me dijo literalmente que era imposible mantener una conversación conmigo sin que nos interrumpiera una consulta y que se le había ocurrido “meter mi cabeza en una app” para que ésta pregunte y responda lo mismo que yo de forma automática. Me pareció una idea fantástica y le dije que sí. He de decir que ahora contesto las mismas consultas o más, pero me encanta ver que la información llega cada día a más gente”.

El principal papel de Padró en el desarrollo de LactApp ha sido plasmar su lógica de atención a la madre en forma de un extenso cuestionario en forma de pregunta-respuesta que tiene en cuenta la realidad de cada madre. Porque no es lo mismo un bebé más pequeño, que gemelos, que las consultas que realiza una madre embarazada, que un prematuro, etc.

“Mi trayectoria me facilita estar en contacto con muchas madres a través de mis redes sociales, así que estoy ayudando también con la difusión del proyecto y la continua creación de nuevos contenidos para nuestro blog”.

De la idea al desarrollo



Para crear LactApp primero se desarrollaron los contenidos, lo que nos supuso casi 1 año y medio de trabajo (hay más de 300.000 palabras dentro de la aplicación) y, paralelamente, una agencia externa desarrolló la estructura de la app. La app se lanzó en Android en octubre de 2015 y a finales de diciembre de ese año, en iOS. “Era una versión con poca usabilidad y, además, la mayor parte del contenido era de pago. Aun así, con todas las dificultades y el poco presupuesto, pudimos demostrar que la app tenía interés para la usuaria y conseguimos unas 9.000 descargas en unos ocho meses sin invertir en marketing”.

En marzo de 2015 entraron en el programa de aceleración de Conector Startup Accelerator, en el que incorporaron al equipo a mentores (Valentí Freixanet, Vanessa Estorach, Xavier Verdaguer, Inés Ures, Guillem Serra y Albert Colmenero). Y se apostó por una modificación integral de la app.

En junio de 2016 se lanzó la nueva versión de LactApp, mejorando mucho en diseño y usabilidad y, quizá lo más destacable, es gratuita, que es lo que las usuarias pedían. Otra cosa que se ha mejorado es que ahora el equipo cuenta con un gestor de contenidos, de manera que pueden ir mejorando la app cada día. Con esta renovación, se ha pasado de 9.000 a 27.000 descargas. Actualmente el equipo está formado por cinco personas, más colaboradores externos.

¿Por qué emprender?

“Tanto Maria como yo formamos parte de grupos de apoyo a la lactancia. Nuestra vocación por ayudar a las madres es sincera y está realmente arraigada en nuestra vida. Nuestro deseo es que las madres encuentren en LactApp un acompañamiento de confianza, que les permita apoyar su toma de decisiones. Si hay una madre en la otra punta del mundo, que lee una de las respuestas en LactApp y se siente reconfortada, sería nuestra gran recompensa”.

Y es que LactApp es única, no hay ninguna aplicación igual en el mercado. Se pueden encontrar dos tipos de aplicaciones de lactancia: los trackers o contadores, que te ayudan a apuntar todo lo que “hace” el bebé (las veces que hace caca, pipi, come, etc.) y aplicaciones que contienen información como si fuera una web o un libro, con distintos apartados.

Las madres usamos mucho Internet para resolver dudas, desde cosas que al resto de la humanidad nos pueden parecer intrascendentes como cada cuánto dar el pecho o ideas sobre cómo sobrellevar el sueño intermitente del bebé o desmentir mitos, a decidir cuáles son las señales de alerta como dolor en el pecho, bajo peso del bebé, comportamientos del bebé que nos deben hacer consultar a un profesional sanitario. “Ante todas estas dudas, el 82% de las madres entran en Google a consultar para encontrar a otras madres que les hayan pasado lo mismo. LactApp es una fuente fiable en la que consultar cualquier cosa relacionada con la lactancia y te ofrece respuestas personalizadas”.

La app está programada de manera nativa tanto para Android como para iOS. Tienen el backend en un servidor dedicado donde gestionan el contenido que se ofrece desde la app. “Esto permite tener constantemente actualizada la app, corregir los errores que detectamos gracias a nuestras usuarias y adecuar el contenido a la última evidencia”.

La tecnología es muy importante, es el núcleo del proyecto: cualquier madre con un smartphone puede acceder a su contenido. Aunque paralelamente se hace un trabajo de difusión de contenidos tanto en el blog como en redes sociales, que complementa la función de la aplicación.

Gestor de contenidos y redes sociales

Uno de los principales problemas que tuvieron que solventar fue el disponer de un gestor de contenidos. En la primera versión de la app no contaban con él y no podían actualizar ni mejorar nada ellas mismas. Además, no eran apps nativas y les daban algunos problemas de usabilidad. “Ahora que las dos apps, Android y iOS, son nativas y tenemos un servidor para poder mejorarla, lo notamos muchísimo. Aún nos queda mucho por mejorar pero vamos avanzando por buen camino”.

Para el equipo de LactApp las redes sociales son una estupenda manera para darse a conocer y conseguir que la información llegue más allá de nuestro ámbito de influencia. Además, hay cada vez más madres que encuentran en las redes sociales, sobre todo Facebook e Instagram, la manera de conectar con otras madres de todo el mundo que comparten los mismos problemas, inquietudes e ilusiones. “El contacto con nuestras usuarias es fundamental. Intentamos ser muy accesibles tanto para resolver dudas, como para recibir el feedback sobre el uso de la aplicación. Nuestro principal valor es el contenido de calidad y es importante recibir las impresiones de las usuarias al respecto para comprobar y testar que la información es la que esperan, es adecuada, tiene un tono y estilo correcto y accesible a todas ellas”, explican desde LactApp.

“Nuestras usuarias son madres que pueden estar embarazadas o dando el pecho, que necesitan información y apoyo para ir resolviendo sus dudas o para prepararse para situaciones concretas como la vuelta al trabajo. En esta fase del proyecto nos dirigimos al mercado de habla hispana porque la app está en español, y próximamente también lo estará en inglés. El mercado hispanohablante supone más de 10 millones de madres”.

Alba Padró reconoce que la tecnología que usan no es novedosa, lo que sí lo es la manera en la que presentan el contenido. Cuando la madre busca en internet respuestas a sus dudas, puede encontrar cualquier información, fiable o no, y más o menos cercana a sus necesidades. “LactApp ofrece respuestas personalizadas según la realidad de cada madre, su estado, el peso y edad del bebé, entre otros. Toda esta lógica se ha hecho sin tecnología, y luego la hemos volcado en un sistema app que permite activarlo y que realmente funcione de forma automática”.

En cuanto al negocio, LactApp está enfocada al crecimiento del volumen de usuarias activas, que en los últimos cuatro meses ha tenido un incremento medio del 33%. El modelo de negocio estará enfocado a ofrecer servicios premium a las usuarias activas.

Una recomendación para emprendedoras



“Las mujeres somos grandes emprendedoras y yo creo que aún más cuando somos madres, porque paramos y vemos las claras necesidades que nos rodean. El problema siempre radica en la poca ayuda y apoyo que recibimos para emprender”, indica Alba Padró, quien comenta que a las mujeres que quieran emprender les recomendaría “que sean valientes y creen un equipo multidisciplinar, que les permita cubrir las principales necesidades del proyecto y conseguir que siga adelante”.

Otro consejo fundamental de la cofundadora de LactApp es que lo primero que hagan sea hablar con alguien que haya emprendido algo similar. “Esta información es muy valiosa porque nos pone en situación, y la persona que ya ha emprendido estará encantada de compartir su experiencia”.

“Para las mujeres, y más las madres, emprender es mucho más difícil que para los hombres, pero demostrar que somos capaces de hacerlo es una doble satisfacción”.

