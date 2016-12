El deporte es la mejor medicina preventiva que existe. Su pasión por él y la esta creencia llevó a Paula Butragueño a empezar con Inspirafit, un blog donde expresar su pasión. Esta Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid tomó la difícil decisión de dejar su trabajo como ingeniera hidráulica en Gas Natural Ingeniería para lanzarse al mundo del emprendimiento.

“En la vida tienes que hacer lo que realmente te apasiona para ser feliz y era ahora o nunca. Fue una decisión muy difícil, renunciar a un trabajo indefinido, con buenos compañeros y buenas condiciones por cumplir tu sueño. Pero confío en que la vida me premiará por ello, y así está siendo”, explica la creadora de Inspirafit.

De eso hace ya dos años e Inspirafit, según comenta Paula Butragueño, no deja de crecer, tanto a nivel de trabajo como de beneficios, aunque no es una tarea fácil: “El trabajo de blogger no es tan sencillo como parece. La mayor parte de los trabajos que hago me los pagan como colaboraciones, por repercusión, productos…Intento gestionarme de manera que haya un equilibrio entre lo que me gusta, lo que me viene bien, y aquello también que me da dinero, que suele ser la publicidad, y aunque me gusta menos, es necesario para poder seguir haciendo lo otro”.

En su blog, Paula escribe sobre salud, actividad física, alimentación y además, realiza eventos por distintas ciudades, participa en campañas publicitarias, hace vídeos y escribe artículos para distintos medios de comunicación. Todo el modelo de negocio gira en torno al blog, aunque este es sólo una herramienta para llegar al verdadero objetivo. “Detrás de todo esto, esta constituir Inspirafit como una marca para el día que pueda cumplir mi sueño de abrir mi propio estudio de salud y entrenamiento. Cada día, siento que ese momento está más carca”, explica Butragueño.

Esta emprendedora fue pionera en España al compartir su estilo de vida saludable y ha conseguido hacerse un hueco en un mundo que como ella misma reconoce, es “muy competitivo”. Ahora, empieza la segunda parte del proyecto, con inversión de por medio. “Busco poder vivir de lo que me gusta de una manera menos efímera que a través de la red. Algo en lo que me vea dentro de unos años trabajando y siendo feliz”, nos explica la blogger.

Valor diferencial

En esta nueva etapa, para Paula es importante mantener el valor diferencial que ha llevado a Inspirafit a conseguir su éxito, su forma de entender la salud a través del equilibrio de “cuerpo, mente, alimentación y alma”: me gustaría ofrecer a la gente un sitio con alma, donde poder cubrir sus necesidades de ejercicio y de trabajo del cuerpo con la parte cardiovascular, la parte de fuerza y la parte más zen de actividades cuerpo mente”, comenta Butragueño.

La tecnología tiene un papel importante en el negocio, y es que la base de todo se encuentra en el propio blog, aunque además, asegura que siempre intenta estar al día en novedades en cuanto a fotografía y vídeo, y como no, en fitness, salud, alimentación y dietas: “La tecnología es vital para hacerse un hueco”.

Los problemas tecnológicos a los que se ha enfrentado esta emprendedora han venido derivados del blog. “He tenido que aprender a autoeditar mis fotos, a montar mis vídeos. Aprender cómo funcionan las herramientas de búsqueda en internet y posicionar mis contenidos, aunque reconozco que esta parte no me gusta mucho y por eso no le dedico demasiado tiempo”, confiesa Paula.

En cuanto a las redes sociales, se han convertido en una herramienta imprescindible para llegar a la gran comunidad de Inspirafit y por lo tanto, para el éxito del propio blog. “Se ha creado una comunidad muy bonita a través de la cual nos ayudamos y nos inspiramos unos a otros”, comenta Butragueño. Precisamente contestando los mensajes de los seguidores Butragueño pasa gran parte del tiempo que dedica a las redes sociales. Un tiempo muy bien aprovechado, sin duda, pero que resta del dedicado a investigar nuevas tendencias y nuevos temas que aportar a sus seguidores.

Ayuda de Watson

Así que para sacarle más partido al potencial de Internet como fuente de temas, recientemente ha empezado a utilizar IBM Watson Trend, la herramienta de inteligencia cognitiva de IBM que analiza y ordena los temas que están siendo tendencia en la red. Aunque de momento solo está disponible en inglés, la herramienta se basa en la interpretación del lenguaje natural, análisis del big data y aprendizaje para identificar cuáles son las tendencias de compra.

Analiza decenas de millones de conversaciones online en más de 10.000 fuentes, sobre todo en medios sociales, blogs, foros, comentarios o calificaciones. Mediante el análisis predictivo también es capaz de identificar si se trata de una moda pasajera o identificar patrones y además, las agrupa en tendencias diferenciadas y las puntúa del 0 al 100.

Butragueño utiliza IBM Watson Trend para “encontrar temas interesantes y que sean tendencia para hablar en el blog, por ejemplo sobre los súper alimentos tan de moda hoy en día como el té Matcha. Nos podemos estar reciclando continuamente, experimentando con nuevas prácticas o alimentos que de otra forma puede que ni hubiéramos conocido”, explica Butragueño, quien valora la calidad de la información que proporciona Watson Trend ya que que le permite llevar a cabo tareas que no podría hacer de otra maner. “Al final, por mucho que leas, te informes, hables con otros compañeros, tu capacidad es limitada. Nunca podrás acceder a los millones de conversaciones en todo el mundo que sí analiza Watson Trend y el valor de esa información es incalculable”.

Los seguidores de Inspirafit, según su creadora, “sólo quieren que les ayude a ponérselo un poquito más fácil, buscan inspiración o motivación para su día a día, pero a la vez sentir que soy como ellos, con mis días buenos y malos, y no siempre perfecta”. Por eso, uno de los atractivos del blog son los vídeos de ejercicio, que los usuarios pueden ver en cualquier momento y desde cualquier sitio. “Son vídeos en los que de alguna manera te acompaño mientras lo haces”, explica la emprendedora.

Actualmente, Paula Butragueño no sólo es la creadora, gestora, autora, community manager y alma de Inspirafit, sino que también ha escrito 10 semanas para sentirte 10 y piensa en seguir emprendiendo.

“Cada día disfruto de poder vivir de lo que me gusta, de superar cada dificultad con la ilusión de que lo que hago lo hago para mí. Si hace dos año me llegan a decir que Planeta llamaría a puerta para escribir un libro no me lo hubiera creído y hoy en día ese sueño se ha hecho realidad. Ahora me toca volver a subir un escalón y lanzarme al mundo empresarial. Estoy segura que con ilusión y ganas, todo saldrá bien”

Un consejo para emprendedoras

“Que busquen aquello que les hace especiales o únicas, y que apuesten por eso. Hay teorías de emprendimiento de ver lo que se está haciendo fuera e imitar el modelo que seguramente sean muy válidas, pero no para mí: si no me sale dentro, para mí no va a funcionar”.

