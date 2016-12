A la hora de comprar una lavadora, casi seguro que la estética es lo que menos te importa porque, total, este electrodoméstico suele estar relejado a lugares poco visibles de la casa como galerías o lavaderos. De un tiempo a estar parte, y ya lo venimos diciendo, la moda y la belleza se han acercado a la tecnología. Un claro ejemplo han sido los smartphones, que además de hacer todo lo que supone que deben (llamar, navegar, hacer fotos), desde hace unos años se valora que sean bonitos. NO solo que te gusten sino que te enamoren visualmente. Siempre que he comprado un móvil he elegido el que me parecía más bonito pero últimamente, a la hora de elegir uno, hay que hacer casi de un casting de belleza.

Pues esa tendencia se ha ido instaurando en otros dispositivos como en pequeños electrodomésticos, que se inspiran en diseños retro, como la gama retro de Russell Hobbs, para llegarnos al corazoncito. Y lo consiguen, ¡vaya si lo consiguen!

Ahora le llega el turno a los grandes electrodomésticos: lavadoras y frigoríficos cuentan con diseños espectaculares. No me refiero solo a los colores o los acabados, aspectos que ya se venían cuidando. Me refiero al diseño en sí mismo, a la concepción del propio electrodoméstico.

El fabricante coreano LG presentó a principios de año en el CES de Las Vegas su gama Premium LG Signature, con un diseño tan sofisticado y minimalista que resulta deslumbrante. Ahora llega oficialmente a Europa, y se pudo ver y tocar en la IFA, la feria de tecnología de consumo celebrada en Berlín.

Una lavadora, un frigorífico, un humidificador y un televisor son los primeros productos de la gama LG Signature. Y para hacer estos electrodomésticos tan excepcionales han contado con el estudio danés David Lewis Designers. Su diseñador, Torsten Valeur, nos contó cómo los han creado fomentando la exclusividad. Pero también que sea funcional e intuitiva, y que facilite una buena experiencia. Que se sienta que es más fácil de usar. No en vano bromeó con que la TWINWash es el iPad de las lavadoras: “ha primado el diseño, no se ve la tecnología, prácticamente no hay botones. Es un diseño sofisticado para disfrutar; simplicidad elegante”.

Pero no todo es diseño, también hay tecnología innovadora. La lavadora tiene un un tambor más grande y elevado, plasmado en una pantalla frontal de 24”, pero también incluye un segundo tambor, más pequeño, en la parte inferior. Esto permite hacer dos lavados diferentes de manera simultánea: por ejemplo, nuestra ropa en el grande y la del bebé, en el pequeño. La lavadora se gestiona desde esa pantalla frontal, con una sencilla interfaz, que seguramente asustará menos a los neófitos que los tradicionales botones. Nunca he entendido porque resulta un electrodoméstico que causa tanto respeto….



Y como ya hemos dicho es preciosa, tan bonita que la podrías poner en salón de casa sin que desentonara. Igual que el espectacular frigorífico, Door- in- Door, con dos puertas que se abren en dos veces: la primera para cosas a las que queremos acceder con más frecuencia como agua u otras bebidas y la segunda, que da acceso a la nevera. Otro elemento curioso es la función InstaView que hace que el compartimiento de la puerta opaca se vuelva transparente con un simple toque, para poder mirar el interior de refrigerador sin tener que abrir la puerta (ahorrando en energía). También tiene una apertura automática que se activa al acercase al frigorífico facilitando un acceso rápido de manos libres.

Ambos electrodomésticos se pueden gestionar desde sus respectivas apps y nuestros dispositivos móviles. Ah, en cuanto a los precios de la gama Signature todavía no sabemos nada pero serán altos. Es lujo.

