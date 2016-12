Es como un mantra: utilizar el secador de pelo no es bueno, pues el aire sale a temperatura demasiado elevada, lo que hace que el cabello se quede, se estropee… lo mejor es dejarlo secar al aire. Por muchos motivos esa fantástica recomendación no siempre es fácil de cumplir: en invierno hace frío y además, secado de manera natural, el rizo (o alisado) no quedan igual.

Pues en Dyson se han tomado de manera muy personal este tema. Como ya sabéis esta marca inglesa hace unos ventiladores y calefactores, unos aspiradores y unos humidificadores maravillosos, con un diseño precioso y un potente motor de invención propia. Y este motor es el que han aprovechado para crear su nuevo producto: un secador de pelo creado para poner fin a estos problemas. Ni más ni menos. “Los secadores de pelo pueden ser pesados e ineficientes. Después de investigarlos a fondo, descubrimos que, además, pueden causar un daño importante al cabello debido a las altas temperaturas que alcanzan. Desafié a los ingenieros de Dyson a que entendieran realmente la ciencia que hay tras el cuidado del cabello y desarrollasen un secador de pelo que acabase con estos problemas”, según James Dyson, fundador de la compañía.

Y así han desarrollado el DysonSupersonic, un secador diseñado para ser más fácil de manejar, ya que su motor está alojado en el mango del secador y no en el cuerpo del secador y además dispone de controles inteligentes de la temperatura para ayudar a proteger el cabello del daño que provoca el calor extremo.

Nos cuentan desde Dyson que la compañía ha invertido 60,5 millones de euros en el desarrollo de este secador, incluyendo la creación de un laboratorio dedicado a investigar específicamente el cuidado del cabello. Los ingenieros de Dyson han estudiado el pelo desde la raíz a las puntas, comprendiendo cómo reacciona éste al estrés, qué es lo mejor para mantenerlo sano y cómo moldearlo. Y han estado cuatro años investigando, luego lo probaron con diferentes tipos de pelo y desarrollaron una serie de bancos de pruebas que simularan de manera mecánica diferentes técnicas de secado de pelo. Para realizar estas pruebas, se utilizaron cerca de 1.625km de cabello humano.

Como decía el motor digital que lleva, el Dyson V9, es ocho veces más rápido y la mitad de pesado que los motores de otros secadores de pelo. Y una de las grandes novedades es este pequeño motor está colocado en el mango del secador, en lugar de en su cuerpo. Esto hace que sea más fácil de manejar ya que el peso está mejor repartido.

Y como la gran preocupación son las temperaturas extremas que alcanza, el secador de pelo DysonSupersonic tiene un control inteligente del nivel de calor. Un termistor de perlas de vidrio mide la temperatura 20 veces por segundo y transmite estos datos al microprocesador, que regula de forma inteligente el nivel de calor. También utiliza la tecnología Air Multiplier patentada por Dyson (la misma tecnología que utilizan sus ventiladores y calefactores sin aspas): el aire entra en el motor y se multiplica por tres, aumentando la velocidad del chorro de aire.

A pesar de todo, el aparato es más silencioso que otros pues los ingenieros de Dyson también se han esforzado en ello.

Viene con tres accesorios magnéticos específicamente diseñados para conseguir múltiples estilos de peinados Los accesorios permanecen fríos al tacto, son magnéticos por lo que se ajustan al secador de forma fácil y cómoda.

El secador de pelo DysonSupersonic pesa tan sólo 560 gramos y tiene un precio de 399. ¿Caro para ser un secador de pelo? Sí, pero bueno, como era aquello: porque yo lo valgo!

