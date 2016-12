Apple acaba de anunciar la segunda generación del Apple Watch, el smartwatch que recibe información del iPhone y permite controlarlo a distancia. Y una de las grandes sorpresas ha sido que no solo va a dar la hora, va a medir tus constantes vitales y dar información básica sobre el tiempo, la salud, la bolsa o el swing de golf, sino que también va a permitir ir cazando Pokémon por el mundo convertido en un Pokemon Go Plus.

Pokémon Go, que ya se podía jugar desde iPhone, iPad y todos los dispositivos Android, ahora también se puede llevar en la pulsera y será Pokemon Go Plus. Igual no será muy multitudinario pero puede aumentar aún más esos 5.000 millones de descargas que ha tenido la versión móvil del juego desde que se lanzó a principios del verano, según explicó el CEO de Niantic, la compañía creadora.

Porque Pokémon no es un invento de Nintendo, contrariamente a lo que piensa todo el mundo. Nintendo compró la franquicia y la desarrolló, pero es otra empresa, The Pokemon Company, la titular de la licencia. Sobre esto, llegó Niantic, una compañía creada por exempleados de Google, que aprovechó todo lo que habían aprendido sobre geolocalización gracias a Google Maps. Porque los ingenieros de Niantic desarrollaron un juego, Ingress, para lograr que un montón de usuarios les ayudaran a descifrar las imágenes que tomaban para Google Street View, localizando exactamente dónde estaba cada portal y qué número marcaba.

¿Cómo lo hicieron? Pues licenciando captchas (esas pruebas de que no eres un robot que aparecen en muchas webs) para que los usuarios interpreten los números e inventándose un juego, Ingress, que consistía justamente en hacerse el dueño de los portales ayudando a fijar exactamente dónde estaban.

Todo ese conocimiento es lo que han aplicado a Pokémon Go, que pasa por ser el primer juego móvil de Nintendo, cuando la compañía nunca ha tenido ningún interés en salir de su negocio de juego asociado a la consola que lo soporta. Lo que seguramente no pensaban era que iban a captar a los antiguos jugadores de Pokémon de la Gameboy y a las nuevas generaciones enganchadas al móvil.

“Queremos que se juegue más en la calle y no solo en la pantalla”, explcó el consejero delegado y fundador de Niantic, John Hanke, en la última keynote de Apple. Y ahora lanzan Pokémon Go Plus, un juego que se podrá jugar o en el Apple Watch o en un dispositivo externo que se vinculará por bluetooth con el móvil.

La idea del juego es que se pueda jugar sin ir permanentemente con la vista fija en la pantalla y que el dispostivo suene o vibre cuando llegue a una Pokeparada en la que haya nuevos objetos o pokémones.

Una versión más elegante del juego que evitará que más de uno se estampe contra un árbol o una farola, por ejemplo.

El nuevo Apple Watch, más fino y sumergible, también incorpora otras apps, como Breathe, para inspirar momentos de relax a base de entrenar la respiración. Si instalas Pokemon Go Plus, te va a hacer falta… que esto de los pokémones estresa mucho.

