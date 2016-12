A estas alturas seguramente ya has oído por activa y por pasiva que si te conectas a una wifi pública te pueden robar todos los datos que quieran de tu móvil, tu ordenador o tu tablet, o infiltrarte malware, virus o spam, o captarte las contraseñas. Y si no lo habías oido, pues apúntalo, porque no es un alarmismo barato para vender seguridad. Muchas de las redes wifi en bares, restaurantes o zonas públicas no son seguras.

Pero ¿cómo saberlo? Pues para alguien no experto es difícil, así que más vale protegerse y utilizar medidas de seguridad básicas, como las que nos enseñaron este miércoles en una edición de Cryptoparty.cat en Barcelona. Este tipo de encuentros periódicos y que se hacen en varias ciudades están dirigidos a usuarios medios que quieran mejorar la privacidad en sus comunicaciones y controlar qué parte de sus datos quieren ceder. Te las recomendamos especialmente.

Para conectarse a una wifi pública con seguridad, los impulsores de Cryptoparty, Jordi Iparaguirre, presidente del capítulo catalán de la Internet Society, y Jordi Delgado, profesor de informática de la Universitat Politècnica de Catalunya, proponen una solución que impide que alguien pueda interceptar lo que haces con el ordenador: instalar una VPN o red privada virtual.

Para entendernos, una conexión que crea un camino seguro (cifrado) entre el ordenador o el móvil y el servidor de la página a la que se conecta. Un túnel antiintrusos que te protege de recibir malware, virus o spam.

Instalar una VPN no es complicado y es una solución de seguridad para esos momentos en que necesitas conectarte pero en que no te fías de dónde estás.

Iparaguirre y Delgado aconsejan OpenVPN o Tunnelbrick. La primera es más sencilla de utilizar que la segunda y vale para Windows, Mac, Android y iPhone. Tan solo hay que instalar el programa Private Tunnel, registrar el software con una dirección de correo que es comprobada y conectarse. A partir de ahí, todo lo que hagas no será visto por otros.

Private Tunnel es perfecta para conexiones esporádicas porque hay un límite de datos gratuitos, unos 2 Gb. Si necesitas más, se pueden comprar bonos por gigabytes.

Si eres de las usuarias que quieren estar siempre protegidas, entonces mejor que busques otra solución como Tunnelbrick, que es software libre y un poco más complicada de configurar porque exige paquetes de programas del proveedor y demás. Pero vamos, te puedes entretener con ello. A cambio podrás olvidarte de tener que pagar nada.

