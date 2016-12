Si eres clienta de Movistar es posible que te haya llegado estos días tu primera factura con alguna que otra sorpresa. La compañía de Telefónica anunció el mes pasado que comenzaría a cobrar los megas adicionales que excedieran del volumen de datos móviles que tienes contratados. Si es así recibes un aviso en forma de mensaje SMS, de que ya estás a punto de superar el límite de 1 gigabyte (Gb) o 3Gb (depende del contrato) y de que te los empiezan a facturar. Te vamos a explicar cómo no pagar más datos con Movistar u otra compañía que lo aplique.



El coste de esta facturación extra depende de cuánto sea el exceso sobre el límite contratado, pero la tarifa es de 1,5 céntimos por megabyte. Haciendo números, sale a 10 euros si te pasas un 1 Gb. Un poco demasiado, ¿no?

Vale, una solución es dejar de estar tan pendiente del Whatsapp, mirar menos el Facebook y no ver vídeos de Youtube si no estás bajo la cobertura de una wifi, pero aunque seas buena niña y no hagas nada de eso, te puedes llevar una sorpresa.

Echa un vistazo a una función de tu Android o tu iPhone que puede hacer que la factura de tus datos se dispare.

Ahorrar datos en iPhone

En iPhone, el enemigo en casa está en Ajustes > Datos móviles, y ahí, mira al fondo fondo de la pantalla, después de todos los programas que salen y que están gastando datos sin que tú seas consciente. Y si de paso, desactivas algunos, tampoco pasa nada 🙂

La función maldita se llama Asistencia para Wi-Fi y como te explican a continuación, si la tienes activada (con el verde encendido) “Utiliza la conexión de datos móviles automáticamente cuando la señal wi-fi sea débil”. ¿Lo pillas?

Tu iPhone es tan listo que si activas esta función, y la wifi es de las que van y vienen, como muchas de restaurantes, playas o cualquier otra red pública, pues te funde la tarifa de datos en un plis. Así que úsala solo cuando realmente lo necesites.

Ahorrar datos en Android

No sonriáis las de Android, que pasa lo mismo :-). En vuestro caso, la función está en Redes Wifi y se llama Smart Network (red inteligente). La función es la misma y se activa marcando una casilla. Permite pasar entre datos móviles y wi-fi de modo automático para que no sufras alteraciones en la conexión.

Lo mismo, mejor tenerla desactivada por defecto.

Así que mucho cuidado si recibís facturas de datos abultadas estos días. Mirad la configuración del móvil, porque vuestro sistema operativo os puede haber jugado una mala pasada.

Me gusta: Me gusta Cargando...