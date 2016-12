Dejé de ser clienta de La Caixa hace muchos años, entre otras cosas por las comisiones que cobraban por muchas cosas. Sí, era la época en la que pocos bancos cobraban comisiones , sobre todo si no tenías tu nómina, hipoteca, seguro de vida, etc con ellos. Yo era una pobre freelance sin intención de tener ni hipoteca ni ningún otro producto financiero relevante por lo que mi marcha no generó ni una llamada o comunicación de intento de retención. Snif, snif.

Opté por un banco, Caja de Ingenieros, que aunque no lo publicitaban era básicamente telemático, porque tiene muy pocas oficinas en Barcelona. Así que casi todas las gestiones las tienes que hacer por internet o por teléfono. En general, la oficina del banco va inexorablemente vinculada a la interminables esperas: aún recuerdo las largas colas en el banco para hacer cualquier gestión, que te aclararán cualquier duda, etc. En realidad no tener que ir a la oficina prácticamente para nada ha resultado ser un alivio y un ahorro de tiempo y dinero.

Igual que pasar de la libreta de ahorros a la tarjeta de crédito fue uno de los grandes avances bancarios del siglo pasado, con los nuevos tiempos llega otro cambio mayor: pasar de la tarjeta al pago móvil e incluso cambiar directamente la oficina por el smartphone. Y aquí es donde entra en acción Imaginbank de Caixabank, el primer sistema bancario sólo para móvil de España y uno de los primeros en Europa que opera sólo a través de apps. Pensado para la generación millenial (o nativos digitales), atada siempre a su teléfono y en un país como España con altas tasas de penetración del smartphone. Un paso lógico en un momento en que cada vez aumentan más los pagos por móvil, las compras online y con jóvenes y no tan jóvenes poco dados a acudir a las oficinas físicas.

En Imaginbank no se trata sólo de consultar nuestras cuentas a través del teléfono o hacer transferencias como hasta ahora con el servicio Línea abierta sino que todas las actividades bancarias se centralizan en la aplicación móvil y redes sociales, siendo el usuario el que gestiona sus finanzas de una manera muy personal, y sin comisiones . La app presenta un diseño sencillo e intuitivo y a través de ella se pueden consultar los movimientos de las cuentas, realizar contrataciones o consultar la oferta comercial.

Pero lo mejor del servicio, que lleva en funcionamiento desde principios de año, es la manera en la que se presenta la información. Ese es su mayor logro: hacerlo de una manera útil, para que de un vistazo te enteres de los datos que realmente te interesen – por ejemplo, gastos en restaurantes o en cualquier otra cosa. Y para ello se usa Big Data, que no es una entelequia sino tecnología de aplicación real: se pueden organizar los recibos y los movimientos de la tarjeta según categorías y se ofrecen un amplio abanico de alertas push, tales como compras con tarjeta, movimientos de la cuenta, cargos de recibos, etc. Además, se dispone de un servicio de creación de presupuestos, para poder comparar en cualquier momento la situación de sus gastos respecto a sus previsiones de ahorro.

Entre los extra que ofrece ImaginBank destaca por ejemplo la aplicación ImaginPay con la que se puede transferir dinero a través de un número de teléfono o de una dirección de correo electrónico de un amigo. Así se acabaron los impagos de pequeños importes. También se integra con el chip NFC del teléfono para realizar pagos móviles. Los usuarios incluso podrán contratar directamente créditos personales de hasta 15.000 euros desde el teléfono, en tan sólo unos pasos y sin pasar por la oficina.

La seguridad es uno de los aspectos que se han tenido más en cuenta y además de garantizar las transacciones como sucedía hasta ahora con su servicio online, funciona con acceso a través de código PIN o si cuentas con un smartphone con lector de huella dactilar también es posible utilizar este sistema.

ImaginBank cuenta con diferentes servicios financieros y su servicio básico es la cuenta corriente ImaginBank. Con este servicio se puede enviar dinero a cualquier cuenta de España independientemente de la entidad que sea o enviar dinero a un cajero Caixabank, siempre sin comisiones.

En cuanto a los medios de pago, al darse de alta los usuarios reciben una tarjeta Visa sin cuotas de mantenimiento. Con ella se puede pagar en cualquier establecimiento como con cualquier otra tarjeta tradicional aunque también se puede duplicar para otros soportes como las pulseras wearables o los stickers contacless que se pegan en el smartphone. Otra opción es obtener una versión virtual para pagos online que se alojará en el wallet de la aplicación ImginBank y que puedes dar de alta o eliminar cuando quieras.

Aunque toda la actividad se concentre en el teléfono, los usuarios pueden seguir utilizando los cajeros de Caixabank donde encontrarán una interfaz específica para realizar sus operaciones. Si tienes un smartwatch, la aplicación también te indicará dónde se encuentran los cajeros y las oficinas más cercanos. También se ha desarrollado una aplicación para poder usar Facebook en la gestión de las finanzas personales: sin tener que salir de la red social se pueden consultar instantáneamente la posición de la cuenta y los últimos movimientos con total seguridad.

La app de ImaginBank se puede descargar gratis para iOS y Android desde las respectivas tiendas de aplicaciones. Una vez descargada está lista para usarse, aunque antes, hay que darse de alta a través de la página web, que solo ofrece información básica y facilita este trámite.

El objetivo de Caixabank con este movimiento según su consejero delegado Gonzalo Cortázar es captar 500.000 clientes nuevos antes de finales de 2017. Aunque el servicio está enfocado a una franja de edad joven, entre los 18 y los 35 años, cualquiera que lo prefiera puede pasarse a este nuevo servicio. Eso sí, olvídate de ir a la oficina para nada. En fin, en mi caso, todo ello un buen motivo para volver a ser clienta de la Caixa…

