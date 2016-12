Hace tiempo ya os hablamos de WhatsApp Web, el servicio de la popular app de mensajería que llevaba tus mensajes al PC. Muy cómodo si como yo te pasas todo el día delante del ordenador y tener que mirar los Whatsapp en el teléfono es una fuente de distracción.

Pero, ¿cuál es la ventaja de tener tu WhatsApp en el PC? Pues aunque muchas estaréis pensando que básicamente lo que va a pasar es que nos va a molestar el doble, lo cierto es que puede venir muy bien cuando estamos trabajando en el ordenador y no tenemos el móvil cerca. Recibiremos todos los mensajes en la pantalla del ordenador y los podremos leer rápidamente, sin perdernos ese WhatsApp importante y sin tener que estar recurriendo al teléfono en todo momento.

La app que han lanzado ahora es más o menos lo mismo que la versión WhatsApp Web pero con la app descargada directamente en tu ordenador, ya sea PC o Mac, y con algunas mejoras, aunque por lo que parece sin grandes cambios. Lo que han lanzado ahora es una app para ordenadores que se queda instalada, no tienes que abrir el navegador para usarla: sólo hay que abrir la aplicación y listos. Además, esta app es compatible con las notificaciones estándares de nuestro escritorio y nos permitirá una mejor combinación de teclas. Así que sin duda escribiremos más rápido que con el teléfono. Además, como en Whatsapp, podemos enviar las fotos y archivos como PDF y otros formatos de documentos que tenemos en el ordenador y verlo todo a pantalla completa.

La pega más importante es que esta aplicación no es independiente, es decir, no funciona si no la tenemos sincronizada con el smartphone. Igual que con Whastapp web, la nueva aplicación lo que hace es mostrar en el PC los mensajes que llegan a tu teléfono. Así que, si te olvidas de encenderlo, no podrás utilizar la app para ordenador tampoco.

Esta nueva aplicación se puede descargar directamente en el escritorio de tu PC o Mac y se sincroniza con el móvil. En este caso, es compatible con Windows 8 (o superior) y Mac OS 10.9 (o superior). ¿Y cómo se descarga? Es bastante fácil. Entras en la web de WhatsApp desde el navegador de tu ordenador y después de descargarlo, abres la aplicación y escaneas con el móvil el código QR.

Y vosotras, ¿os animáis a utilizar están nueva aplicación para el ordenador?

