No es un e-reader más. Amazon ha diseñado su nuevo Kindle para que sea totalmente diferente a lo que conocemos hasta ahora como lectores de libros electrónicos. Y no es una exageración: viéndolo pero sobre todo probándolo se percibe el disruptivo diseño. De hecho, uno de los responsables de su diseño, Willy Loor, nos contaba que con este nuevo modelo se ha decidido “hacer borrón y cuenta nueva”. Y uno de los primeros retos que se plantearon en el laboratorio de Amazon es hacerlo desaparecer: es decir, que el usuario no fuera consciente de que lo tiene en la mano. Para ello había que aligerarlo y hacerlo más fácil de sujetar. Increíblemente fino, el Kindle Oasis está diseñado para ser ingrávido: su zona de sujeción ergonómica orienta el centro de gravedad hacia la palma de tu mano, creando el perfecto equilibro para que puedas leer cómodamente y durante horas con una sola mano

De media, es un 30% más fino y un 20% más ligero que cualquier otro Kindle. Seguramente viendo las fotos te harás una idea de a qué me refiero, pero no es hasta que lo tienes en tu mano que te das cuenta de que verdaderamente el diseño es superergonómico: no parece que tengas un e-reader en la mano.

Con esta octava generación de Kindle no solo se ha hecho más pequeño y fino el dispositivo sino que se le ha dado un nuevo diseño: es irregular, el lado por donde se sujeta, que es en el que está situada la batería es un poco más amplio, y el extremo opuesto, más fino. La sensación al tenerlo en la mano es de adaptación total, fácil sujeción con una sola mano y ligereza: Kindle Oasis pesa sólo 131 gramos y mide únicamente 3,4 mm en su parte más fina. Además está diseñado para pasar de página sin esfuerzo desde la pantalla táctil o con los dos botones físicos que tiene junto a la pantalla.

Le ha incorporado un acelerómetro de manera que el dispositivo detecta automáticamente si estás leyendo con la izquierda o con la derecha. En función de la nueva posición, rota la orientación de la página y la funcionalidad de los botones. Así que con el Oasis puedes leer con cualquier mano indistintamente, algo que parece que no, pero solemos hacer, al menos yo, incluso sin darnos cuenta. De hecho, Loor nos contaba que fue en la sala de lectura donde detectaron que los voluntarios se cambiaban el libro de mano, aunque anteriormente hubieran dicho que no lo hacían.

Otra de las novedades del nuevo Kindle Oasis es que viene con un sistema dual de carga: cuando conectas la funda cuero al e-reader, que lleva una batería incorporada, empieza a recargar el dispositivo automáticamente. El dispositivo y la funda se cargan a la vez cuando están unidos y conectados a la corriente aunque se le da prioridad al dispositivo. Un nuevo modo de hibernación minimiza el consumo de energía cuando el Kindle está inactivo. La autonomía el Kindle es de 2 semanas de lectura pero si se añade la batería de la funda se alarga hasta las 9 semanas. Además cada 10 minutos que pasa el Kindle Oasis en la funda significan 30 minutos de lectura.

¿Y cómo es la funda? Pues extraíble, hecha de cuero de alta calidad y está disponible en color negro, burdeos y nogal. La funda se abre como un libro y se ajusta perfectamente al marco del Kindle Oasis, activando el dispositivo al abrirla o poniéndolo en suspensión al cerrarla. Lleva doce imanes aseguran que el dispositivo se mantenga bien fijado dentro de la funda, a la vez que permiten separarla fácilmente cuando se quiera leer sin ella. Y cuando digo fácilmente, es tal cual: no hay peligro de que se rompa ninguna maldita pestaña ni nada por el estilo. Solo es acoplar y desacoplar a los imanes. Lo malo es que con la funda pesa 234 gramos.

Otra de las mejoras del nuevo Kindle Oasis es la pantalla, que aunque sigue siendo de 6 pulgadas (podrían haber aprovechado para hacerla un poco más grande) es la siguiente generación Paperwhite de alta resolución de 300 ppp, que permite leer con la nitidez del papel impreso. La luz de lectura integrada también se ha rediseñado e incluye ahora un 60% más de luces LED que cualquier otro Kindle.

Kindle Oasis está disponible en preventa desde 289,99€ y empezará a enviarse en las próximas semanas.

Summary Reviewer Toñi Herrero Review Date 2016-04-21 Reviewed Item Kindle Oasis Author Rating 4

