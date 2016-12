Cuántas veces ha llegado la hora de pagar en un restaurante y el camarero ha tardado demasiado en traerte la cuenta porque el local estaba lleno o se le ha olvidado. Y esperar para pagar no mola. Por eso muchos restaurantes y locales de ocio están optando por Zapper, una plataforma de pago online de forma segura a través del móvil. Puede que la cuenta tarde un poco en llegar, eso no se puede evitar, pero una vez la tengas basta con escanear el código QR, aceptar el pago y ya puedes irte. Sin más. Como usuaria recibirás una notificación del pago y el local recibirá la misma. Así que tranquilas, que el camarero no saldrá corriendo detrás nuestro porque piense que nos hemos ido sin pagar. Los datos de la tarjeta de crédito quedan encriptados de forma segura únicamente en el móvil del usuario. Se puede establecer un código de seguridad en los pagos.

Además de pagar, la app también ofrece a los usuarios una lista de restaurantes en función de la cercanía o incluso teniendo en cuenta los vales descuento que hayas conseguido. Son vales de descuento que los restaurantes enviarán a sus usuarios y que recibirás en tu buzón de la app. Estas ofertas no sólo se aplicarán automáticamente cuando pagues sino que además puedes enviárselas a tus amigos. Por otra parte, si eres de las que les gusta controlar bien las cuentas, también te permite llevar un registro de los gastos realizados y recibir por mail los pagos.

Otro de los clásicos cuando vamos a comer con amigos es el ¿cómo pagamos? Aunque ya sabíamos que iríamos en grupo la mitad viene con billetes grandes y la otra mitad no tiene suficiente cambio para cuadrar las cuentas. Repartimos todo a partes iguales y al final siempre sobra algo que dejamos para las copas porque no sabemos a quién le corresponde. Pues bien, la app de Zapper te permite hacer directamente la división de la cuenta y además dejar algo de propina sin tener que sacar la calculadora ni perder tiempo, y sin que nadie se equivoque.

Información para los restaurantes

Esta parte de la información te interesa sobre todo si tienes un local de restauración. Y es que Zapper además está pensada para ayudar a los restaurantes a mejorar y aumentar sus clientes. La app analiza el comportamiento de los usuarios a la hora de comer a través de los datos de nuestros pagos recogiendo información como el gasto medio, las horas en que más visitamos el local o los platos que más comemos. Con toda esta información, los restaurantes pueden llevar a cabo acciones que les permitan fidelizar a su público como enviar los vales de descuento de los que os hemos hablado. Es una vía más de comunicación de los clientes que además les permite segmentar a su público y ofrecerles lo que más les guste en función de la información que ha recogido la app. Por ejemplo, pueden enviar ofertas para las horas del día que su cliente va más al restaurante o descuentos para sus platos favoritos.

Más usos para pagar con Zapper

Aunque Zapper ha nacido en los restaurantes, sus creadores ya están trabajando para que pueda utilizarse para hacer otro tipo de pagos como a los taxis, las facturas, las compras online o para donaciones. Por el momento también se ha utilizado con éxito en espacios como el Palo Alto Market de Barcelona. En este caso, además de pagar la comida, se pueden adquirir los tickets de entrada evitando las largas colas que se forman cada vez que se celebra una edición de este peculiar mercado callejero. Lo pudimos comprobar in situ y fue una verdadera gozada!

Zapper funciona en otros países como Irlanda, Francia, Suecia, Suiza y Holanda. En España ya son casi 50.000 los usuarios de Zapper y más de 1.000 restaurantes los que cuentan con sus servicios, en ciudades como Barcelona, Madrid , Zaragoza, Málaga, Valencia o Ibiza. Así que ya sabéis, nada de excusas a la hora de pagar coged el móvil y ¡Bon appetit!

