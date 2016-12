Como ya sabéis desde Gadwoman estamos muy comprometidas con acercar la tecnología a las mujeres. Algo que no solo lo hacemos contando las novedades en apps y todo tipo de gadgets que creemos que te pueden hacer la vida más fácil y tutoriales sino también con ejemplos inspiradores: esto es, contando los emprendimientos de mujeres en el área de tecnología. Porque creemos que es fundamental visibilizar lo que estamos haciendo las mujeres en el área tecnológica para que se vaya diluyendo el mito de que la tecnología no es para nosotras, que no es algo de mujeres. Programadoras, ingenieras, diseñadoras UX pero también emprendedoras y fundadoras de startups, directoras de marketing de empresas tecnológicas….hay un amplio abanico de profesiones en el campo tecnológico en los que las mujeres están desarrollando proyectos interesantes y, sobre todo, tienen mucho que aportar. Que las mujeres no se siente atraídas por los campos tecnológicos a la hora de decantarse por una carrera es una realidad: de cada 1.000 graduadas en Europa solo 29 tienen un titulo relacionado con las TIC frente a 95 hombres. Las mujeres ocupan más del 60% de empleos relacionados con las TIC en los países de la OCDE pero solo entre el 10 y 20% son programadoras, ingenieras, analistas de sistemas o diseñadoras según el informe de la UE 2013 sobre las mujeres en el sector de las TIC.

En Gadwoman creemos que es fundamental visibilizar para inspirar, para que las generaciones que vienen detrás no vivan la tecnología como algo ajeno, como una materia ardua en la que no encajan. Por ello nos gusta unirnos y apoyar los eventos, como Women in Mobile, Dones en xarxa, TEDxWomen o Girls Hack, en los que se quiere acercar la tecnología a las mujeres y también fomentar la visibilidad de estas en el mundo de la informática y de las tecnologías de la información y la comunicación, que es el principal objetivo que pretende conseguir la Women Techmakers. Un encuentro que reúne a más de 100 asistentes interesadas en conocer experiencias laborales de mujeres inspiradoras, aprender metodologías de desarrollo, lenguajes de programación y conocer más sobre el ecosistema móvil.

En un momento donde cada vez más aspectos de nuestra vida están desarrollados con la tecnología, “las mujeres no estamos suficientemente representadas ni en las carreras universitarias, ni en las compañías ni en los centros de investigación”, comentan Davinia García y Verónica López, software developers y dos de las impulsoras de Women Techmakers Barcelona. “Por eso es necesario difundir estas iniciativas, son una oportunidad para que las mujeres compartan su visión del sector y que al mismo tiempo sirva para potenciar que el género femenino sea cada vez más visible en la industria”.

Durante los últimos dos años, la iniciativa de Google – Women Techmakers – ha resultado en más de 200 eventos globales en 52 países para impulsar la visibilidad, la comunidad y los recursos para las mujeres en la industria tecnológica en honor al Día de la Mujer. El objetivo marcado es trabajar para reducir la brecha de género entre hombres y mujeres en el mundo de las TIC y inspirar a través de modelos femeninos de éxito en ciencia y tecnología.

La economía digital demanda cada vez más profesionales en estas áreas, pero las mujeres no ocupan puestos de trabajo al mismo nivel que los hombres. Sectores como el FinTech, donde convergen tecnologías y finanzas, también ejemplifican el desequilibrio de género. “Una realidad injustificada teniendo en cuenta que las estadísticas muestran que son las mujeres las que controlan gran parte del consumo y finanzas domésticas. Por este motivo se necesitan más mujeres, tanto en el liderazgo como en el diseño y desarrollo de los servicios de las empresas tecnológicas”, indica Victoria Yasinetskaya, Directora de Marketing de Strandsy ponente de la Women Techmakers.

Coincidiendo con la semana del Día de la Mujer, la Women Techmakers se celebrará el día 11 de marzo de 15:00 a 20:00 en la Facultad de Informática de Barcelona. El evento, que es gratuito, cuenta con una intervención de ponentes 100% femenina – , pero la entrada está abierta a todo tipo de asistentes sea cual sea su género o su condición laboral.

Los sponsors y partners que colaboran en este evento, además de Gadwoman, son Strands, BTS, WorldLine, NetSuite y .Tech.

No te pierdas nuestra ponencia sobre “Mujeres emprendedoras y la tecnología como aliada”. Y es que la tecnología está facilitando el emprendimiento de muchas mujeres, algunas tecnólogas pero otras tantas no. Diseño de aplicaciones, ideas geniales que se convierten en exitosas startups e incluso diseño de dispositivos como wearables son algunos de los emprendimientos que emprendedoras están llevando a cabo gracias al uso de la tecnología.

¡Feliz Día de la Mujer!!

