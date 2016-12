La compañía japonesa no va a venir a hacerte la comida ni va a controlar lo que compres. Pero en su evento anual Panasonic Convention, celebrado recientemente en Frankfurt, ha presentado pequeños electrodomésticos de cocina y frigoríficos con una serie de funcionalidades orientadas a una cocina más sana. Si eres aficionada al estilo de vida saludable, lo cual no quiere decir que no te comas una pizza de vez en cuando, ya sabrás que la cocción al vapor es la opción buena aunque el microondas siga siendo la estrella de casi todas las cocinas. Por ello, Panasonic ha presentado un nuevo microondas a vapor compacto de 27L (DS596M) basado en la función de vapor turbo de su predecesor pero con una mayor concentración de vapor. Exactamente, un 38% más de vapor se inyecta directamente en la cavidad sellada del microondas,lo que permite mantener una textura húmeda y toda la riqueza de los nutrientes en los alimentos frescos como pescado y verduras. Además, para disfrutar de toda la calidad de los alimentos frescos, el DS596M cuenta con la nueva parrilla ‘Panacrunch’ que utiliza un doble grill de cuarzo para cocinar la parte superior e inferior de los alimentos al mismo tiempo, dando una textura crujiente mientras drena el exceso de aceite por un lado de la parrilla.

Con 23 auto-menús y un recubrimiento de fácil limpieza, para evitar que los alimentos se peguen, el microondas (DS596M) 4 en 1 es perfecto para el día a día: las funciones de doble cocción, grill, microondas y acción vapor permiten preparar una amplia variedad de comidas sanas y deliciosas de forma rápida. Cada función puede utilizarse de forma individual o combinada para obtener resultados sobresalientes. Por ejemplo, según nos cuentan, el uso simultáneo de las funciones del horno y vapor da como resultado una suculenta carne asada, mientras que la combinación de los modos de grill y microondas acelera el tiempo de cocción y conserva la frescura.

Otros pequeños electrodomésticos presentados y orientados a la vida sana, para ayudarnos a cocinar de forma fácil y rápida y llevar un estilo de vida saludable: dos nuevos procesadores de alimentos (MK-F500 y F800-MK), un mixer de alta potencia (MX-ZX1800),un microondas con cocción a vapor (DS596M) y dos nuevos colores para su gama de exprimidores de velocidad lenta SlowJuicer (MJ-L500).

Frigoríficos eficientes

Los japoneses son reconocidos mundialmente por su tecnología de precisión, su diseño simple y por llevar un estilo de vida saludable y, éstos son los atributos que han protagonizado décadas de diseño y desarrollo de productos de Panasonic. La nueva gama de frigoríficos combi A +++ de Panasonic (dos modelos de 2m: NR-BN34EX2 y NR-BN34EW2 y dos modelos de 1,85m: NR-BN31EX2 y NR-BN31EW2) están equipados con la tecnología BreatheTech que regula automáticamente los niveles de humedad a un 85-90%, por lo que las verduras de hojas verdes, como las espinacas, conservan toda su frescura y su valor nutricional durante más tiempo. Adiós a las lechugas o las acelgas mustias!

El compartimento VitaminSafe cuenta con luces LED integradas de color verde, azul y blanco simulando la luz solar natural que permanecen encendidas 24 horas del día para activar y conservar las vitaminas C y D naturales de las verduras. Las luces LED son de color verde y azul, que activan la vitamina C y de color blanca, que ayuda a conservar la vitamina D, una de las que más faltan debido al poco tiempo que hoy en día se tiene para disfrutar del sol. Al mismo tiempo, el filtro HygieneAir elimina el 99,99% de las bacterias nocivas, manteniendo el refrigerador limpio y los alimentos perfectos para ser consumidos.Con unos elegantes acabados, estos modelos están diseñados para complementar el interior de las cocinas más modernas.

Y si lo que te faltan son ideas siempre puedes dejar que expertos , como Chef Watson, te echen una mano. Basado en la computación cognitiva de IBM, es decir, sistemas que no se programan sino que entienden el lenguaje natural y aprenden, ha sido entrenado con 10.000 recetas ya existentes, que contienen unos 2.000 ingredientes diferentes y pueden ser clasificadas según 300 tipos de plato –desde un guiso, una hamburguesa, un cóctel, una empanada o una paella- y según al menos 140 opciones diferentes que abarcan desde culturas gastronómicas (africana, asiática, india, etc.), necesidades dietéticas (sin lactosa, vegetariana, vegana, etc.) hasta fechas relevantes (navideña, de cumpleaños, etc.). Con todo ello, Chef Watson permite más de 16 billones de combinaciones diferentes. Ahí es nada!

Me gusta: Me gusta Cargando...