Que a la mayoría de hombres no les gusta ir de compras es un estereotipo bastante extendido. De hecho aún no he conocido a ninguno que disfrute yendo a comprarse ropa. Para ellos es una obligación, un trámite, que antes hacían sus madres y ahora, en muchos casos hacen sus novias o mujeres. En mi caso incluso una vez acompañé a un amigo de mi chico de compras; total para que no se comprara nada y decidiera que la chaqueta vieja que llevaba aún podía aguantar algunos años más. En fin, que llega un momento en que entre la casa, trabajo y niños a duras penas tienes tiempo para irte de compras para ti como para ir a comprar para él. Pues no, una se planta. Si él no quiere ir a comprarse ropa tendrá que ingeniárselas de alguna manera. Una opción es Fashiop.com, un servicio de compra de moda para hombres asistido y personalizado, que cuenta con asesoramiento de shopper online. ¿Qué más se puede pedir? ¿Que te lo envíen a casa? Pues claro, eso está hecho!

Pero Fashiop no es una tienda online convencional de moda para hombres ni un servicio de estilismo propiamente dicho. Una salida airosa para los hombres a los que no les gusta ir de compras, pero sí vestir bien. Así pues, en Fashiop son sus asesores los que se van de compras por y para sus clientes.

“Atacamos uno de los grandes dolores: el ir de compras, a un público que o bien no le gusta o no tiene tiempo. Es un modelo que simplifica al máximo todo el proceso de compra”, comenta Eduard Coves, cofundador de Fashiop.

El equipo de estilistas de Fashiop selecciona las prendas de moda para hombres que mejor se adaptan a las necesidades de cada cliente y se las envían a casa o despacho para que se lo puedan probar cómodamente y sin prisas. Sin gastos de envío ni devolución adicionales, solo se paga por las prendas que se quedan. Con este servicio acceden a los productos que responde a su estilo y presupuesto, y que encajan con su fisonomía. Es una forma optimizada de comprar moda online. Además no solo seleccionan las prendas que mejor encajan con el estilo, presupuesto y fisonomía de cada cliente sino que todas las piezas de la caja combinan entre sí, dándole así más recorrido a la compra.

¿Cómo funciona Fashiop? Tras registrarse en la web de fashiop.com, el usuario mantiene una entrevista de estilo con la personal shopper por videoconferencia (Skype) o móvil. Posteriormente el personal shopper hace una selección totalmente personalizada de 10-15 artículos que posteriormente recibe el cliente en su domicilio dentro de una Fashiop Box. Y dispone de cinco días para probarse la ropa. Se queda lo que le gusta y lo que no, lo devuelve sin gastos adicionales y paga por las prendas que se queda.

Además, aunque la gestión es totalmente online, el trato es personal. No te relacionas con máquinas ni algoritmos, sino siempre con personas. “Nos encanta sorprender a nuestros clientes cuando abren la caja en casa. En la Fashiop Box que enviamos a domicilio añadimos una o dos piezas que el cliente no ha visto, consiguiendo ese efecto sorpresa en el cliente que tanto nos apasiona”, comenta Carlos Solanas. “También les descubrimos marcas que si no se las presentan de una forma tan personal, nunca accederían a ellas”.

Este servicio de compra de moda para hombres también se puede regalar: se ha creado una nueva sección llamada ‘Regala Fashiop’ con la que se accede a un cuestionario con los datos de contacto de quien regala. Una personal shopper se pone en contacto para coordinar todos los detalles del regalo. No tendrás que preocuparte de ir a cambiar o devolver lo que no le gusta. Más cómodo imposible 😉



