Linkedin es la red profesional para los profesionales de todo el mundo. De hecho, para más de 400 millones de profesionales que tienen su perfil y muchos su currículum online. Pero también es un gran foro de anuncios de empleo, un aspecto que cada vez potencian más. Su último instrumento es una app, Linkedin Jobs, -no confundir con la app oficial de Linkedin-, para que todo el proceso de buscar trabajo en LinkedIn sea más sencillo y más discreto.

Porque no siempre es fácil, y la privacidad es importante. En Linkedin entienden que buscar trabajo es un tema de contactos y de posicionamiento. Y hay que seguir una serie de reglas si quieres triunfar.

1. Crear un buen perfil para buscar trabajo

Una buena foto, en posición profesional, con buena luz, media sonrisa, mirada franca y un poco arreglada hace milagros. Y un recuento bien definido de las áreas y cargos, detallado y exhaustivo. También puedes optar por un pequeño resumen de tu perfil pero que evite topicazos como “apasionada de… “, “enamorada de…”. Por favor, un poco de originalidad para buscar trabajo en LinkedIn.

Hasta aquí es obvio. Lo que no habrás pensado es que Linkedin fomenta que incluyas en tu currículum si realizas acciones de voluntariado, si perteneces a alguna organización no gubernamental, si apoyas alguna causa o cuáles son tus intereses más allá del trabajo. Cuestiones que aunque en la cultura empresarial española pasan un tanto desapercibidas, en Europa y Estados Unidos no. Y Linkedin, no lo olvides, es una compañía estadounidense que hace muchos años que cotiza en bolsa.

2. Los contactos

Intenta que entre tus conexiones figura la gente con la que estás o has estado relacionada profesionalmente, e intenta captar a aquellos en cuyas empresas te puede interesar trabajar. Este es un punto que la app Linkedin Jobs destaca mucho: hazte amiga de aquellos con los que aspiras a trabajar. Pero intenta no hacer spam. De poco te va a servir ir enviando mensajes indiscriminados a todo el mundo. Lo único que vas a conseguir es que te bloqueen.

Aquí tienes que tener cuidado cuando uses la app Linkedin Jobs para buscar trabajo, porque de forma automática te selecciona todos los contactos de tu agenda que estén en Linkedin y te los añade para enviarles una invitación. Cuidado, porque sus criterios no serán los tuyos, y no siempre querrás enviar una invitación profesional a alguien que has conocido en otros contextos 😉

3. Las habilidades

Puedes elegir las habilidades por las que pretendes posicionarte o dejar que Linkedin las elija por ti. El algoritmo de la red profesional lo suele hacer bien, pero mejor que seas tú quien seleccione las palabras, si quieres evitar sustos. También puedes -e incluso debes- pedir a tus compañeros que te recomienden con un breve comentario o que respalden tus habilidades. Hay gente muy generosa y muy mezquina, ya verás.

4. Postúlate de forma discreta

Si estás trabajando y quieres cambiar de puesto, o simplemente quieres llevar la búsqueda de un puesto mejor con cierta discrección, nada mejor que la app Linkedin Jobs. Te permite postularte a una oferta de empleo con discrección y sin que se entere nadie.

Para hacerlo más fácil puedes seleccinar una alerta sobre el tipo de puesto de trabajo y lugar donde lo estás buscando. Pero también, en Descubrir, te ofrece una especie de búsqueda aleatoria sobre temas cercanos: o empleos que se acercan al que tú buscas, o en otros lugares o perfiles relacionados. Míratelo porque suele ser interesante.

Y luego un apartado especial te permite hacer un seguimiento de las ofertas a las que te has suscrito y seguir el proceso de selección.

