Hace bastante tiempo que le daba vueltas a la idea de comprar una tableta gráfica de retoque fotográfico. Soy fotógrafo de reportaje y no uso Photoshop muy a menudo, revelo y retoco mis fotos en Adobe Lightroom. Tampoco uso con demasiada frecuencia Illustrator o InDesign, por lo que dudaba si el uso que le iba dar a este nuevo ´gadget` justificaría la inversión. Así que llevaba algún tiempo buscando agenciarme con la de alguien para probar y ver qué tal.

´Cuidado con lo que pides…no se te cumpla` como se suele decir. Hace unas semanas recibí un correo de Gadwoman peguntándome si quería probar una tableta gráfica de la marca Wacom, líderes indiscutibles en el mercado de las tabletas gráficas, y dar mi opinión en esta sección. ¡Et voilà! Mis deseos hechos realidad. Por supuesto dije que sí y a los dos días tenía en casa una Wacom Intuos Photo de tamaño pequeño, nuevecita a estrenar. Exciting!

La Wacom Intuos Photo viene dentro de un packaging muy bien diseñado y compacto, de esos que puedes abrir y cerrar mil veces pero que siempre vuelve a encajar a la perfección cuando lo cierras. Es una de esas cajas que no apetece tirar y que te ves guardando cuidadosamente en un sitio especial de tu armario o estantería para transportar tu Wacom durante la próxima mudanza (¡y lo dice alguien que acostumbra a tirarlo todo!). En el interior de la caja encontrarás la tableta gráfica reposando elegantementeen una cavidad aterciopelada de color crema. No exagero: es así! Y junto a ella, el lápiz y un cable USB para conectar la tableta al ordenador. Los modelos pequeños de tableta creo que no existen en el mercado con sistema inalámbrico, pero los medianos y grandes sí, algo a tener en cuenta también cuando decidas que tamaño de tableta comprar. Cuidadosamente escondido debajo de la tableta encontramos un CD de instalación con el software de la misma, que incluye tutoriales de instalación y uso que te ayudarán a sacarle el máximo partido. En el mismo sobre, la garantía y el manual del usuario. Nada más. Simple & stylish, como nos gusta a los freakies de la imagen y el diseño.

Una vez realizado el ´unpacking` de rigor toca ponerse en marcha. Como os comentaba más arriba mi software de post-producción de imagen es Adobe Lightroom. Para aquellas y aquellos que no lo conozcáis, Adobe Lightroom es principalmente un software de revelado fotográfico que emula muchas de las funciones que se realizan en un laboratorio fotográfico analógico. Puedes hacer reservas, virados, trabajar con máscaras, modificar exposición contraste, grano, viñetear, modificar canales de color etc. Todo lo que se puede hacer en un laboratorio tradicional, pero desde la pantalla de tu ordenador, durante la post-producción y sin estar a oscuras respirando químicos! Lightroom ofrece herramientas y técnicas de trabajo muy potentes pero quizás la herramienta estrella sea el pincel de ajuste. Y es con esta herramienta con la que una Wacom va a justificar al 100% su existencia y tu inversión.

Precisión con el pincel

El pincel de ajuste sirve para hacer reservas y trabajar por zonas en una imagen. Lo que hace es modificar los ajustes de esa zona en particular mientras pintas sobre la zona seleccionada. Al pintar modificas la exposición, las altas luces, las sombras, el contraste, el grano o el enfoque de esa área en concreto. Para conseguir un resultado óptimo ese ajuste debe ser muy sutil, pues de alguna manera lo que estás haciendo es añadir o restar luz a esas zonas seleccionadas. Un ratón tradicional no puede darte la precisión necesaria, porque con un ratón no puedes controlar la presión o la intensidad de luz que inyectas a esa zona, un lápiz y una tableta gráfica sí pueden.

Con la Wacom Intuos Photo puedes hacer esto: el lápiz se convierte en el pincel de ajuste, o en la herramienta de corrección de imperfecciones y la tableta gráfica se convierte en tu pantalla y tu teclado. La mayor precisión del trazo facilita pintar en máscaras con mucho detalle y la sensibilidad a la presión nos permite controlar parámetros como el tamaño, la opacidad y el flujo. Con una tableta gráfica y un lápiz le sacarás todo el rendimiento a este potente software de revelado fotográfico que es Adobe Lightroom.

El pincel de ajuste es susceptible a la presión por lo que a medida que voy trabajando con él puedo usar la presión del lápiz en la Wacom para ajustar la cantidad de presión del pincel.

Selecciono ver máscara superpuesta, me pongo encima de la zona a trabajar con el lápiz y empiezo a pintar. A menos presión más transparente es la máscara y suave el efecto que consigo, a mayor presión más densa oscura es la máscara y más intenso el efecto.

Trabajando en armonía

¿Suena bien no? Vamos a ver ahora cuales son los pasos a seguir para que nuestra Wacom Intuos Photo y Adobe Lightroom trabajen juntos en completa armonía.

Lo primero que has de hacer para que Lightroom funcione con la Wacom Intuos Photo es presentarlos, en otras palabras: conectarlos. ¿Tiene sentido no? Una vez hayas conectado la tableta a tu ordenador mediante el cable USB e instalado el software desde el CD, el siguiente paso será añadir la aplicación Lightroom a la lista de aplicaciones que trabajan con la tableta.

¿Y cómo hacemos esto? Muy fácil, si tienes MAC te vas a preferencias del sistema y abres el dispositivo Wacom que te aparece en la sección de dispositivos conectados al ordenador, verás que aparece una ventana con diferentes aplicaciones y un símbolo de más y menos, le das al símbolo más y cuando te salgan todas las aplicaciones disponibles en tu ordenador seleccionas Lightroom, y por supuesto cualquier otro software o aplicación que quieras conectar a tu Wacom.

Con el lápiz tendrás que hacer lo mismo, aparecen como dos dispositivos separados. Tendrás que conectarlo a Lightroom de la misma manera que has hecho con la Wacom para que trabajen juntos. (Pido disculpas a los usuarios de PC pero no puedo decir cómo hacerlo en un PC porque no tengo uno, peroseguro que no puede ser muy diferente). Una vez hayas realizado estos dos sencillos pasos, Lightroom ya está listo para trabajar mano a mano con el lápiz y la tableta gráfica. Como ves la instalación es súper sencilla.

Punto importante, la Wacom Intuos Photo es táctil por lo que puedes desplazarte por ella para cambiar de modulo o para ir de una función a otra de Lightroom. Esto es muy útil porque es algo que haces constantemente con este software. De esta manera con la mano izquierda me puedo mover por la pantalla de modulo a modulo, de carpeta a carpeta, de herramienta a herramienta y con la derecha sostengo el lápiz para seleccionar, trabajo en los ajustes con el lápiz, o elimino imperfecciones en la piel de un retrato y todo sin tener que soltar el lápiz en ningún momento.

Una vez hechas las presentaciones entre tableta y software, el siguiente paso será ajustar las funciones de la tarjeta grafica y del lápiz a nuestras necesidades. El lápiz tiene dos botones programables a los que les puedes adjudicar diferentes funciones, y que variarán dependiendo del módulo de trabajo en el que te encuentres: librería, revelado, etc. Como ya he dicho antes la herramienta que más uso en Lightroom es el pincel de ajuste, por lo que le he dado a los botones del lápiz la función de pintar y borrar respectivamente.

De esta manera y sin mover el lápiz de la zona puedo pintar o borrar simplemente presionando un botón u otro. Súper útil, ahorras mucho tiempo y esfuerzo. Cuando no estoy usando el pincel de ajuste y, por ejemplo, estoy en el modulo librería los botones los he programado para que hagan de lupa, amplían y reducen la imagen respectivamente. Una función que repites constantemente cuando realizas este tipo de trabajo para trabajar el detalle y ver el resultado final, vas de uno a otro constantemente.

Ajustar los botones programables del lápiz es muy fácil. Para hacerlo tienes que volver a preferencias del sistema y abrir el dispositivo lápiz que aparece. allí aparecerá un menú con todas las opciones de ajustes disponibles que variarán, claro está, según el software que uses.

Herramientas y botones programables

Otra herramienta de Lightroom con la que te será muy útil esta Wacom es la correctora de imperfecciones para eliminar manchas, granitos, etc. Una vez seleccionada esta herramienta en el panel de revelado de Lightroom debo ajustar el tamaño deseado de la herramienta en el lápiz, mayor o menos tamaño. Para cambiar el tamaño en el lápiz lo hago a través de los botones en el mismo lápiz, como ya he explicado antes. Pero también se puede hacer mediante las teclas de modificación que están en la tableta si lo prefieres. Aunque la herramienta correctora no hace servir sensibilidad por presión, usar el lápiz con ella es muy útil para moverte de manera ágil y rápida por la imagen marcando aquellas pequeñas manchitas que quieres eliminar. En lugar de ir haciendo clicks con el ratón, simplemente dibujas alrededor de la mancha a eliminar y esta desaparece. Bluff!

Así como el lápiz tiene dos botones programables a los que puedes asignar funciones, el modelo pequeño de tableta grafica Wacom Intuos Photo tiene cuatro botones programables (o ´express keys` en inglés) situadas en las esquinas superiores izquierda y derecha, dos a cada lado, de la tableta. A estos botones se les puede asignar funciones del software que utilicemos, en este caso Lightroom. De esta manera creamos short cuts súper útiles que aumentan la rapidez y el rendimiento de nuestro trabajo.

Por ejemplo, una función muy practica a asignar a uno de estos botoneses la función de antes y después, en Lightroom siempre te mueves entre el antes y el después de una imagen para ver los cambios realizados y cómo ha mejorado (o no) la imagen en la que estás trabajando. Yo he adjudicado a las dos teclas de la esquina superior izquierda la función de antes y después.

A las teclas de la esquina superior derecha les he dado la función de copiar y pegar ajustes respectivamente, esta es una función que se utiliza mucho en Lightroom. Tienes una imagen lista con los ajustes perfectos y quieres pegar esos ajustes a otra imagen similar tomada en lasmismas condiciones de luz etc pero en la que solo varía el encuadre, manera rápida de hacerlo, presiono una tecla de la tableta y copio los ajustes de la imagen seleccionada, me voy a la imagen que quiero modificar presiono la segunda tecla de la tableta y pego esos ajustes. Fácil y rápido.

Adaptación rápida

Probablemente Adobe Lightroom no sea el software con el que vayas a sacarle más partido a una tableta gráfica: Photoshop, InDesign o Illustrator son, sin duda, aplicaciones con las que podrás maximizar el potencial de una Wacom. Sin embargo la tableta es imprescindible para cualquier técnica de retoque o ajuste que emule la acción de pintar, siendo esta la herramienta estrella en Adobe Lightroom para brillar con este programa si necesitarás una tableta gráfica.

Con las tabletas gráficas ha habido siempre una especie de tabú, al menos entre los que no llegamos a este mundo con un smartphone o una tablet debajo del brazo sino con un pan. Ese tabú es la capacidad de adaptación a trabajar con una tableta y un lápiz. He oído varias veces decir que cuesta acostumbrase y que hay gente que no lo consigue, abandonando y volviendo al ratón. He de decir que me costó cerca de 5 minutos adaptarme a mi nuevo pincel, no para todas las funciones pero sí para la mayoría. Hay algunas técnicas que requieren más practica pero todo es ponerse y es que además los resultados son tan buenos y ajustados que es imposible volver atrás. ¡Cuidado la Wacom puede crear adicción! Un ratón nunca te dará la precisión y la rapidez que te dan una tableta y un lápiz.

La Wacom Intuos Photo se convierte rápidamente en una herramienta indispensable, porque empiezas a hacer cosas que no es que se hagan mejor con la tableta que con el ratón: es que con el ratón directamente no se pueden hacer, como utilizar la presión para regular tamaño u opacidad del pincel.

En cuanto a su tamaño, yo he estado probando la pequeña, pero creo que cuando llegue el momento de comprar una escogeré la de tamaño mediano o grande porque a veces se me quedaba pequeña al moverme por la imagen, sobre todo cuando trabajaba no en el portátil pero en la pantalla de 27 pulgadas. Sin embargo he de decir que la gran ventaja del tamaño pequeño es la facilidad con la que te la puedes llevar a cualquier sitio junto con tu portátil. Es un tamaño ideal para los que trabajamos en diferentes sitios a la vez. Al tener el tamaño de un iPad aproximadamente cabe perfectamente en la bolsa del ordenador, no pesa nada y ocupa muy poco espacio en la superficie de trabajo, por lo que la puedes sacar sin problema en cualquier sitio. Conclusión no necesito una Wacom… Necesito dos!

POR Elena Diego, fotógrafa y productora audiovisual y colaboradora de Gadwoman.

