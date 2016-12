Regalitos tecnológicos para los enamorados por San Valentín

14. Otros gadgets u opciones

También nos gustan mucho algunos dispositivos de los que ya hemos hablado como el smartphone Asus Zenfone Selfie, el tablet-proyector Lenovo Yoga Tab 3Pro, la tableta gráfica Wacom Companion, el humidificador Dyson AM10, este pequeño USB 3.0 Sand Disk Ultrafit, los auriculares Skullcandy Grind o una suscripción a Netflix, entre otros.

Otra opción es hacer un viaje en pareja aunque a veces la búsqueda se hace pesada y acabamos por desistir. Por eso Booking ha preparado un apartado Especial Destinos San Valentín de Booking para que encuentres la escapada perfecta y es que, según un estudio de la propia empresa, un 53% de los encuestados afirmó que un viaje sorpresa sería su regalo preferido.

Si después de todo, aún no sabes qué elegir en DaWanda han preparado un especial San Valentín con un montón de opciones para sorprender a tu media naranja. No te lo pierdas, que tiene cosas realmente chulas. En cualquier caso, ¡feliz San Valentín! Porque el día de los enamorados es cada día, ¿o no?

PD. Gracias a Iker Morán, gran periodista, fotógrafo y compañero de fatigas, por su fantástica foto de portada.

