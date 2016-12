Fotos de comida con platos más o menos elaborados, de casa, del restaurante de la esquina o con más o menos estilo, no hay día que no veamos circulando alguna suculenta receta por el universo de Internet. Cada vez más nos encontramos con medios específicamente dirigidos a este sector culinario y el término foodie se ha convertido ya en uno de los indispensables para nuestros hashtags.

Precisamente Foodie es el nombre que han elegido en LINE para esta app que, según sus creadores se encarga de hacer fotogénica a tu comida. Disponible para iOS y Android, cuenta con una serie de funciones que no tienen otra finalidad que mejorar esas imágenes de platos deliciosos que subimos a nuestros perfiles, en definitiva, hacer que aún parezcan más buenos, sobre todo, si tenemos hambre.

¿Cuáles son esas funciones? Para empezar, cuenta con hasta 24 filtros diferentes como “Barbacoa” o “Dulce” optimizados especialmente para fotografiar comida. Otra de las funciones nos permite mejorar el ángulo de las imágenes planas, cambiando de color cuando estamos justo en paralelo a la mesa. Y esto para qué, pues para que salgan perfectos esos planos cenitales (desde arriba) que se están poniendo tan de moda en el ambiente culinario.

También ofrece una función de difuminado con lo que el plato se convierte en protagonista absoluto de la foto, dejando en un segundo plano lo que no nos interesa. Las fotos también se pueden aclarar u oscurecer si no hay demasiada iluminación. Por último, una vez hayamos conseguido la foto perfecta, esa a la que dan ganas de hincarle el diente, se puede compartir directamente en las diferentes redes sociales.

Esta app se puede descargar de forma gratuita desde App Store y Google Play en diferentes idiomas. Sus funcionalidades se irán aumentando con el tiempo para ofrecer mayores posibilidades.

Foodie no es la primera ni será la única app para los amantes de la buena mesa. Con la app CookBooth, disponible para iOS y Android, puedes crear tu propio libro de cocina con tus recetas favoritas para tenerlas siempre a mano, incluyendo las fotos del paso a paso y del resultado final. Puedes empezar tantos libros como quieras en función de la categoría, por ejemplo, postres y organizarlo todo como te sea más cómodo.

Incluso existen redes sociales dedicadas en exclusiva a los más cocinillas. Un ejemplo es Funcook que también tiene como carta de presentación grandes imágenes de platos suculentos. Cuenta con un buscador de recetas que además viene con un extra, pinchando en un gran ingrediente te ofrecerán toda una serie de recetas que contengan ese mismo ingrediente. Una buena opción para poner en práctica nuevas ideas. Como en cualquier red social que se precie, además de poder guardar las recetas, puedes seguir otros perfiles que compartan tus mismos intereses o te parezcan interesantes. El registro se puede hacer mediante Facebook, Twitter, Google+ o creando un nuevo usuario.

Otra opción es Cocinario, donde se pueden compartir todo tipo de recetas y hasta ordenarlas según sus características, como aptas para celíacos, para diabéticos o para Navidad entre muchas otras opciones. También se pueden buscar recetas por cocineros o por ingrendientes. Como en Funcook, también es posible guardar recetas y seguir a otros usuarios. La red está en castellano y si quieres seguir su evolución al minuto puedes hacerlo a través de Facebook y Twitter.

Recetario es una comunidad con más de 50.000 usuarios registrados que comparten a diario sus secretos de cocina en forma de recetas. En el menú principal podemos elegir qué tipo de cocina queremos cocinar, por ejemplo, para microondas, y luego elegir qué producto. A partir de ahí sólo dependerá de nuestro apetito. También se pueden añadir recetas con sus imágenes y compartirlas tanto en Facebook como con los usuarios de Recetario que podrán valorarlas al más puro estilo Masterchef –que por cierto, también cuenta con su app- . Es gratuita y como está pensada para ser utilizada mientras se cocina, la pantalla siempre se mantiene encendida.

Con tanta app y tanta receta ya no hay excusa para sacar nuestras cazuelas, la cámara y ponernos con manos en la masa como decía aquel programa de los 80. Eso sí, no os olvidéis después de subir las mejores imágenes a las redes sociales para dar un poco de envidia a los que aún no han comido!



Me gusta: Me gusta Cargando...