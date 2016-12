La tecnología nos hace la vida más fácil. Esta es la premisa en la que nos basamos en Gadwoman y por eso queremos empezar el año con un sorteo muy especial. El sorteo de un gadget que te permitirá usar la tecnología para ponerte aún más guapa. Se trata de la Panasonic ES-WH80, la primera depiladora con tecnología IPL (luz pulsada) de la compañía.

A estas alturas, casi todas conocemos ya este sistema de depilación que nos libra de los tirones de la cera, de los cortes con las cuchillas y hasta del olor especial de las cremas depilatorias. Y aunque ningún método es infalible y el pelo no va a desaparecer para siempre, al menos podemos reducir bastante el tiempo entre depilaciones. El sistema de luz pulsada reduce el crecimiento del vello considerablemente, sobre todo si lo comparamos con los métodos tradicionales y además, se terminan esos “efectos secundarios” tan molestos como pelitos enquistados o piel irritada. Vamos, que se acabaron esas piernas rojas tan espectaculares con las que salimos después de una sesión con nuestra querida cera caliente.

¿Y cómo funciona exactamente este sistema IPL?

Pues muy fácil: aplicando pulsos de luz (de ahí lo de luz pulsada) a los folículos pilosos provocando que estos se desprendan de forma natural y se caigan. Al caerse el vello sólo y de raíz evitamos las comentadas irritaciones y además la piel queda más suave porque no encontramos los típicos pelillos cortados que siempre se escapan. Cuanto más se usa la depiladora más suave está la piel y más tarda en salir el vello puesto que estaremos rompiendo su ciclo de crecimiento.

Ahora llega la segunda pregunta: ¿es fácil de usar? Y la respuesta es sí. Seguro que la mayoría hemos renunciado a las sesiones de cera en casa porque a la hora de la verdad no somos capaces de dar el tirón eficazmente, ¿a que sí? Pues en este caso nos olvidamos del momento drama porque el tema es tan fácil como presionar la depiladora contra la piel e ir deslizándola por la zona en la que queramos eliminar el vello mientras los flashes de luz pulsada van haciendo su trabajo.

Como no todas tenemos ni la misma piel ni, el mismo tono y ni siquiera el mismo tipo de pelo, con la Panasonic ES-WH80 podemos seleccionar entre cinco modos diferentes eligiendo el que mejor se adapta a nuestras características. Además funciona con batería que tiene autonomía para 600 flashes seguidos, esto da, según Panasonic, para las dos axilas, medias piernas y hasta las inglés y según nos comentan en tan sólo 15 minutos, rápido ¿verdad? El rango de flash de tres segundos y el cabezal de 5,4 cm² proporcionan además una gran precisión para no salirnos de la zona deseada 😀



Pensando en que sea manejable, en Panasonic han optado por un diseño ergonómico dándole un aspecto muy parecido al de las depiladoras masculinas – de fácil agarre- pero en tonos blancos y lilas mucho más femeninos. Un gadget muy cool, fácil de usar, limpio y rápido para acabar con los indeseados pelillos y hasta compartirlo con amigas en una de esas beauty parties que tanto nos gustan. La depiladora está valorada en 349 euros.

Seguro que con todo lo que te hemos contando ya te has enamorado de esta Panasonic ES-WH80 que te ayudará a estar perfecta, sobre todo ahora que tenemos en el horizonte la operación biquini.

Bases del concurso

Estas son las instrucciones para participar en el sorteo de una de las tres depiladoras Panasonic ES-WH80:

1- ser seguidora de Gadwoman en su Facebook y/o Twitter

2- estar suscrito a la newsletter de Gadwoman

3- ser seguidora de Panasonic España en su Facebook y/o Twitter

4- cuéntanos en Facebook y/o Twitter por qué quieres la IPL de Panasonic con el hashtag #IPLPanasonic

5- Ser residente en España

RECUERDA:

Para poder entrar en el sorteo, no te olvides de:

Seguirnos en FB/Tw

Apuntarte a nuestra Newsletter

Seguir a PanasonicESP en FB/Tw

Concurso reservado a residentes en España

6-Fecha límite (hemos ampliado): domingo 13 a las 23.59h. Los resultados se darán a conocer el martes 15 de marzo.

