Los community manager están de enhorabuena, porque ya se pueden gestionar varias cuentas de Instagram a la vez. Es decir, que aquellos usuarios que utilicen varias cuentas podrán cambiar de una a otra sin necesidad de cambiar de sesión como hasta ahora.

Esta nueva funcionalidad de cuentas múltiples es muy útil para perfiles como los del Community Manager que publican en su cuenta personal y en la de la empresas o marcas para las que trabajan, por ejemplo. Instagram permitirá gestionar hasta 5 cuentas a la vez en las que se podrán subir fotos y vídeos de forma rápida, eso sí, cuidado con confundirnos y publicar donde no toca… Para nuestra tranquilidad, parece que la foto del perfil en que estamos trabajando aparecerá en diferentes partes de la app, o al menos quedará bien visible, con el fin de evitar posibles confusiones que nos cuesten más de un disgusto.

Esta herramienta nos recuerda a la opción de Facebook para las páginas de fans que se gestionan desde un perfil principal. Con la sesión iniciada en nuestro perfil podemos acceder fácilmente a la página de fans que gestionamos y publicar o compartir de forma rápida y sin necesidad de cambiar de sesión. No en vano, Instagram fue adquirida en 2012 por la compañía de Zuckerberg.

Para acceder a las cuentas múltiples que ya están disponibles en la versión 7.15 de Instagram para iOS y Android sólo hay que seguir unos sencillos pasos. Lo primero de todo, ir a la configuración del perfil principal y añadir las cuentas que quieras, hasta 5, claro. A partir de ahí es tan fácil cómo elegir en cuál quieres trabajar desde el menú desplegable que se encuentra en la parte superior. Por el momento, la actualización no ha llegado a todos los usuarios aunque si quieres tenerla cuanto antes –o no tienes activadas las actualizaciones- basta con entrar en la App Store o en Google Play Store (por el momento no está disponible para Windows Phone), buscar la actualización y descargarla. Desde ese momento la app estará lista para empezar a trabajar.

Además de la comodidad que supone esta opción multicuenta, se podrán recibir notificaciones de cada una de las cuentas que se podrán configurar según las necesidades para cada una de ellas. También se podrán eliminar las cuentas si ya no las necesitas o si quieres agregar nuevas.

Esta nueva opción viene a dar respuesta a la demanda de los usuarios de esta red social que cuenta con una gran popularidad, sobre todo entre el público más joven. De hecho, la red social de fotografía y video corto superó a finales de 2015 los 400 millones de cuentas activas al mes, en tan sólo cinco años, frente a los 320 millones de la compañía del pajarito azul, con mucho más recorrido. Otra cifra, en Instagram se comparten más de 80 millones de imágenes diarias. Quién sabe si con la nueva funcionalidad multicuenta estos números seguirán aumentando, lo que está claro es que el resto de redes sociales ya pueden ponerse las pilas si no quieren quedarse atrás.

Me gusta: Me gusta Cargando...