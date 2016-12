Pasó Papa Noel, los Reyes y si me apuras, hasta el principio de rebajas… Esos días en que parece que el mundo se acaba y que si no te has comprado algo, o te han regalado, o te ha llegado, como que no eres literalmente nadie. No vamos a lanzar una soflama en favor del consumismo, pero si te has quedado con ganas de darte un capricho, si ya se lo has dado a todo el mundo, aquí tienes algunas ideas para regalos que hacerte.

1. Escucha la música sin que te moleste nadie.

Unos auriculares que te abstraigan del ruido exterior y te permitan concentrarse en lo que escuchas gracias a sus almohadillas que rodean perfectamente la oreja (siempre que tus orejas no sean las de Shrek, claro). Los h.Ear o, técnicamente, MDR-100AAP, de Sony transmiten los sonidos de la música que lleves en tu móvil o tu walkman (o iPod) con calidad de alta fidelidad. Además, los tienes en varios colores bastante originales como el fucsia, el verde lima, el verde oliva, el rojo coral o el gris antracita, que no son los que se suelen ver en este tipo de accesorios y que cubren desde la clavija hasta el casco y le dan un punto elegante muy atractivo.

2. Un tablet para uso privado

El tablet ha pasado a sustituir al portátil casi completamente, sobre todo si ya te has acostumbrado a no tener los archivos en ventanitas y carpetas y a ir a buscarlos a su lugar cada vez que lo necesitas. Si ya trabajas solo con Google Docs o Google Drive, no dudes en regalarte un tablet Android o un iPad, para tener también tus libros electrónicos, tus revistas, tus apps y tus webs en cualquier posición y lugar.

3. Un móvil con pantalla grande

Si eres de las que no quieres dos dispositivos y ya has descubierto que el móvil es algo más que el Whatsapp y el Candy Crush, súmate al movimiento de móviles con pantalla grande, o phablets como se les llamó en su día, para podel ver también series, vídeos, fotos o escribir textos en tu móvil de manera cómoda, con o sin lápiz. Prueba los teclados virtuales pensados para usar con dos dedos cómodamente. Si piensas en iPhone, el tuyo es el iPhone 6S Plus, que despliega 5,5 pulgadas. Si prefieres Android, tienes LG Nexus 5X con pantalla de 5,2 pero cámara de 12 megapixeles o el Samsung Galaxy S6 Edge, con pantalla que llega a los laterales para extender sus 5,1 pulgadas.

4. Portátiles con dos funciones

Si no te acaba de convencer esto del tablet y quieres tu portátil de siempre sí o sí, prueba un híbrido. Son portátiles que sirven como tabletas extraíbles o movibles, pero con toda la potencia y las características de siempre de Windows. Cada vez van a ser más finos, más ligeros y más versátiles, como muestra lo que se ha presentado en la última feria CES, entre ellos los últimos modelos de Lenovo o los de HP. Así que puede ser una buena idea para ese regalo que hacerte.

