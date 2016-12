Siempre pasa: en vacaciones o en cualquier celebración nos liamos a hacer fotos con el móvil como si no hubiera un mañana. Y es que el móvil va siempre con nosotros y nos permite fotografiar cualquier momento. Lo que hacemos y almacenamos se multiplica y capturamos situaciones que antes no podíamos porque no íbamos con cámara en mano.

“La llegada de los móviles al mundo de la fotografía lo ha multiplicado por mil. Sacamos más fotos y, sobre todo, hacemos fotos ya pensando en compartirlas. Las fotos están perdiendo parte de su factor de recuerdo. Ya no son para el álbum del las vacaciones de navidad de 2015 sino para subirlas ya mismo a Facebook o Instagram”, indica Iker Morán, periodista especializado en fotografía.

Pero hay aplicaciones como Tagloo que reinventan el concepto de álbum de fotos y te ayudan a clasificar las fotografías y compartirlas por grupos de una forma más fácil y, sobre todo, rápida.

Sus creadores han denominado a esta aplicación como “carrete inteligente” y es que mediante el uso de etiquetas o tags se pueden organizar las imágenes a nuestro gusto y tenerlas disponibles con una sencilla búsqueda. Las fotos pueden ordenarse no sólo por fecha o lugar, etiquetas que aplica la app por defecto, sino también con el nombre que más nos guste, por ejemplo “40 Cumpleaños” o “Navidades 2015” y así nos será más sencillo encontrarlas después. El siguiente paso es filtrar la búsqueda con esos datos y la app nos mostrará todas las imágenes que tengan esas etiquetas.

Otro de los clásicos cuando hay tantos fotógrafos sueltos es el “ya me las pasarás” y luego, nunca más se supo. Por pereza o simplemente porque nunca más volvemos a acordarnos la mayoría de fotografías nunca llegan más allá de nuestro teléfono o de alguna red social. En Tagloo existen los álbumes vivos y basta con etiquetar cada foto con el nombre de las personas que aparecen en ella para que se compartan automáticamente. Y lo mismo sucede si nos etiquetan a nosotros, así no nos quedamos sin nuestra maravillosa foto con nuestras mejores galas de Nochevieja. También está la opción de los álbumes compartidos donde todos los miembros del grupo tendrán automáticamente en sus cuentas las imágenes con la etiqueta de ese álbum. Y no hay que preocuparse si nos han retratado un poco afectadas porque al ser una red social privada las imágenes que se compartan sólo estarán disponibles para las personas etiquetadas. Si no tienes Tagloo y alguien te etiqueta, tus fotos se guardarán y estarán disponibles en caso de que te registres en la la app.

Todas las imágenes compartidas en la app se guardan de forma segura en la nube por lo que siempre están disponibles y no hay peligro de que puedan perderse y sin ocupar memoria en nuestro smartphone. Por el momento, al registrarte tienes hasta 3GB de almacenamiento gratuito, lo que suponen más o menos unas 1.500 imágenes (tomando como referencia 2MB por foto). Un espacio que sólo ocuparán las fotos que subas directamente y no aquellas en las que hayas sido etiquetada.

La app es gratuita aunque próximamente se pondrán a disposición de los usuarios planes de pago para que puedan ampliar su cuota de almacenamiento. Por el momento sólo está disponible para iOS 8 aunque ya se está preparando la versión Android y una versión web. Así que ahora sólo queda descargar la app y esperar haber salido bien en todas las fotos 😀

