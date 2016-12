Si ya tienes el calendario lleno con compromisos en forma de cenas de empresa, comidas familiares o quedadas con amigos, la cosa está clara, la Navidad ya ha llegado. Como el año pasado, desde Gadwoman queremos proponerte el evento tecnológico y solidario de estas fiestas, TecNavidad 2015.

Al evento, considerado por sus impulsores como la fiesta navideña de la tecnología, están invitados periodistas, directivos, responsables de comunicación y agencias del ámbito tecnológico con un fondo solidario que no es otro que colaborar con 3 iniciativas sociales.

Los beneficios del evento irán destinados a Musicoterapia y Salud, Juegoterapia y el Comedor María Inmaculada, así que además de pasar un buen rato colaborarás con una buena causa.

Con cada edición, esta será ya la tercera, la fiesta va tomando relevancia y este año seguirá creciendo ya que va a celebrarse en un espacio más amplio que el del año pasado por lo que se espera conseguir más beneficios para los proyectos sociales y ONG’s. En esta ocasión además, cuenta con una importante novedad, la presentación de la página web, un espacio donde compartir ideas e información y donde conocer a las diferentes marcas que participan en este evento navideño.

Una de las estrellas de la noche será la subasta con hasta 30.000 en productos tecnológicos donados por las marcas colaboradoras. Los asistentes podrán adquirir in situ papeletas a 5 euros con las que tendrán más oportunidades de conseguir el deseado premio de la rifa.

La música también repite en esta edición y TecNavidad volverá a contar con la actuación en directo de Green Velvet, un grupo de versiones de los grandes éxitos del Pop Rock nacional e internacional.

TecNavidad 2015 se celebrará mañana día a partir de las 21 horas en la sala Cats de Madrid. Las entradas ya están a la venta en Ticketea por diez euros. No olvides comprarla por anticipado porque no estarán a la venta en taquilla. Si no puedes asistir, como cada año, también estará la Flia cero de TecNavidad para colaborar con la causa.

